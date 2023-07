UFC: Alex Volkanovski diz que Mark Zuckerberg leva as lutas a sério: você ficaria surpreso se o visse

UFC estrela peso pena Alex Volkanovski diz que as pessoas ficariam impressionadas se vissem Mark Zuckerberg trem.

Os dois participaram recentemente de um treinamento no norte da Califórnia, com Volkanovski falando com ‘TMZ Sports’ sobre o que aconteceu.

O jogador de 34 anos deu Zuckerberg o selo de aprovação, afirmando que as pessoas ficariam surpresas com o que ele via.

“Eu garanto a vocês, vocês ficariam muito surpresos”, disse Volkanovski quando perguntado sobre Zuckerbergsua habilidade no octógono.

Fãs ficaram impressionados com foto

O que realmente fez as pessoas falarem foi uma foto que surgiu da sessão de treinamento.

Os dois se juntaram a Israel Adesanyamas era ZuckerbergO físico de sem camisa talvez fosse o mais impressionante.

“Como você pode ver na foto, acho que foi isso que levantou muitas sobrancelhas, ele está em forma”, disse Volkanovski.

“Quero dizer, você pode ver que ele está em forma, mas ele realmente está em forma. Não é apenas aparência, ele realmente é, cara. Ele treina, é bastante atlético, coordenado e comprometido”, explicou Alex, acrescentando: “Ele é tem uma paixão por isso.”

Quando perguntado por que Zuckerberg estava treinando, Volkanovski permaneceu tímido, acrescentando que está fazendo isso por um motivo.

“Cara, estou dizendo que ele está falando sério”, acrescentou. “Não sei o quão sério elon é, mas eu estou te dizendo, ele está treinando!”