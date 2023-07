UFC: Alexander Volkanovski ameaça Yair Rodriguez após confronto final do UFC 290

Aapós os confrontos finais de sexta-feira, Alexandre Volkanovski e yair rodriguez não tem mais nada a fazer a não ser entrar no octógono e lutar.

Volkanovski e Rodriguez será a atração principal do UFC 290 no sábado, na T-Mobile Arena, em Las Vegas. A luta é a segunda de duas lutas pelo título após o co-evento principal do campeonato peso mosca entre Brandon Moreno e Alexandre Pantoja.

O campeão de 145 libras e o campeão interino se enfrentaram pela última vez na cerimônia de pesagem de sexta-feira antes de conversar com Joe Rogan. Como fizeram durante toda a semana, os dois homens mantiveram as coisas muito respeitosas, mas o campeão promete que um interruptor será acionado quando a porta da jaula se fechar.

“Tem sido muito respeitoso [on both sides]”, Volkanovski disse a Rogan. “Eu o respeitei, dizendo que ele é perigoso, mas tudo isso para amanhã. Amanhã eu vou lá fora, eu vou esmagá-lo. E de novo, querida. Vamos.”

“Obrigado aos torcedores mexicanos”, Rodriguez disse. “Não estamos apenas ajudando a construir o esporte juntos, mas estamos ajudando a mudar vidas aqui. Não tenho nada a dizer sobre meu adversário, todo mundo sabe que ele é foda.. ótimo, e vamos fazer uma foda. .. ótimo trabalho amanhã à noite. Então é só esperar. Obrigado, [Alexander]de novo.”

Co-headliners moreno e Pantoja têm uma história, com o desafiante segurando duas vitórias dominantes sobre o campeão.

Anos depois, nenhum dos lutadores se lembra do encontro anterior; em vez disso, é tudo sobre sábado à noite, com o ouro do UFC em jogo.

“Minha família e eu nos sacrificamos muito por este momento” disse Pantoja. “Agora é curtir, fazer a melhor luta para todos. Sei que vai ser uma guerra.

“Não estou nem pensando no passado”, disse Moreno. “Estou focado novamente em uma noite longa e incrível para os fãs mexicanos, para todo o meu povo. Viva o México.

Cartão Principal (ESPN+ PPV às 22:00 ET)

Alexander Volkanovski (144,5) vs. Yair Rodriguez (145)

Brandon Moreno (125) vs. Alexandre Pantoja (125)

Robert Whittaker (185,5) vs. Dricus Du Plessis (186)

Jalin Turner (158)* vs. Dan Hooker (155,5)

Bo Nickal (186) contra Val Woodburn (185,5)

Preliminary Card (ABC/ESPN/ESPN+ às 20:00 ET)

Robbie Lawler (170,5) vs. Niko Price (171)

Jack Della Maddalena (171) vs. Josiah Harrell (170,5)

Yazmin Jauregui (115.5) vs. Denise Gomes (115.5)

Jimmy Crute (205) vs. Alonzo Menifield (205,5)

Cartão preliminar antecipado (ESPN2/ESPN+ às 18h ET)

Tatsuro Taira (130) vs. Edgar Chairez (129) – luta catchweight de 130 libras

Vitor Petrino (206) vs. Marcin Prachnio (206)

Cameron Saaiman (135) vs. Terrence Mitchell (135)

Shannon Ross (126) vs. Jesus Aguilar (126)

Kamuela Kirk (155,5) vs. Esteban Ribovics (156)

* Jalin Turner perdeu o limite dos leves por dois quilos. A luta segue como peso-casado, com Turner perdendo 20% de sua bolsa para Dan Hooker, de acordo com o UFC.

**Brandon Royval (125) – reserva para luta pelo cinturão dos moscas