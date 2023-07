UFC: Alexandre Pantoja e Brandon Moreno foram parar no hospital após a luta: O que aconteceu com eles?

Bvocê acertou Alexandre Pantoja conquistou o cinturão dos moscas ao derrotar o campeão Brandon Moreno do México, vencendo por decisão dividida, com os dois lutadores internados após a luta. White disse que Moreno quebrou a mão.

Juízes Derek Cleary e Junichiro Kamijo deu ao Pantoja a vitória por 48-47 na luta de cinco rounds, mas Ben Cartlidge viu a luta de forma bem diferente com um placar de 49-46 a favor de Moreno.

Pantoja (26-5) caiu no tatame após o anúncio da decisão. Ele venceu Moreno (21-7-2)

nas três reuniões.

“Eu trabalhei muito”, disse Pantoja. “Deixei tudo o que tinha.”

Moreno, favorito a menos de 196, dominou o segundo turno, mas teve dificuldade para defender o jogo de chão de Pantoja nos outros quatro. Mesmo assim, a batalha foi bastante equilibrada na maior parte, e o sangue nos rostos de ambos os lutadores destacou o quanto cada um perseguia o outro.

Moreno conquistou o cinturão há quase um ano e o defendeu com sucesso em janeiro.

Robbie Lawler, que entrou para o Hall da Fama do UFC na quinta-feira, vai se aposentar em alta depois de nocautear Niko Price com apenas 38 segundos do primeiro round da luta dos meio-médios.

Lawler, 41, termina sua carreira com um cartel de 30-16 e um no-contest. Ele chorou assistindo a um vídeo em homenagem a ele após a luta, e a multidão gritou cantando seu primeiro nome.

“Foi um campo de treinamento difícil”, disse Lawler. “Nada parecia bom. Hoje foi o primeiro dia em que me senti bem.”