UFC: Alexandre Pantoja se abraça e conquista o cinturão sobre Brandon Moreno

Alexandre “O Canibal” Pantoja (26-5-0) é o novo UFC campeão peso mosca do mundo após derrotar Brandon “O Bebê Assassino” Moreno (21-7-2) por decisão dividida na noite de sábado no evento co-principal do UFC 290 na T-Mobile Arena em Las Vegas.

Pantoja, de 33 anos, derrotou Moreno em maio de 2018 por decisão em duelo de três rounds e repetiu o resultado, mas pelo cinturão do campeonato. Ele agora está em uma seqüência de quatro vitórias consecutivas.

O brasileiro foi o agressor desde o início, mas Moreno rapidamente assumiu o controle, usando o clinch com eficiência para manter Pantoja encostado na grade.

Moreno acertou 117 golpes significativos contra 103 de Pantoja, mas o último obteve o único knowdown da disputa e teve quase o dobro de controle de solo.

Pantoja arrancou sangue primeiro no assalto inicial com uma mão esquerda que deixou Moreno sangrando no olho direito.

Moreno x Pantoja II poderia ter sido um empate

O segundo assalto viu Pantoja começar em ritmo acelerado antes de ser jogado de costas. Moreno controlou o brasileiro nas costas e foi salvo pelo gongo.

Pantoja começou o terceiro assalto com um golpe rasteiro na virilha de Moreno com o joelho. Aos 20 segundos do tempo oficial, Moreno começou a jogar cotoveladas, mas Pantoja o levou para o chão e controlou as costas em busca do mata-leão.

Moreno manteve a calma na luta corpo a corpo no chão, mas o jiu-jítsu de Pantoja foi a chave para a vitória.

Pantoja parecia exausto ao entrar na primeira quarta rodada em sua UFC carreira. Os lutadores continuaram lutando, embora o clímax do duelo tenha sido no terceiro assalto.

As rodadas do campeonato não foram tão emocionantes

Moreno tentava controlar a luta em pé e toda vez que acertava o queixo de Pantoja com uma cotovelada, o brasileiro o derrubava.

O jiu-jítsu de Pantoja foi demais para Moreno no quarto assalto, mantendo Moreno no chão. O mexicano ainda mostrou uma resiliência incrível e finalizou o round com uma cotovelada brutal.

Depois de um início lento para o quinto round para os dois lutadores, Pantoja atacou primeiro, mas eles continuaram trocando golpes.

A rodada final terminou com Pantoja nas costas de Moreno. Os dois homens foram incapazes de continuar o duelo, mas o brasileiro mostrou que queria mais.