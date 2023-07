UFC: Brian Ortega reage ao relacionamento de sua ex-namorada Tracy Cortez com Paulo Costa

Brian Ortega reagiu após lutador peso médio do UFC Paulo Costa postou uma foto com a ex-namorada Tracy Cortez. Costa (14-2 MMA) deixou a internet em frenesi na noite de sexta-feira, quando compartilhou a seguinte foto ao lado de Cortez (10-1 MMA) no Twitter.

“Feliz sexta-feira” – Costa legendou a foto.

Depois de provavelmente ser bombardeado com notificações geradas pelo post recente de Paulo Costa, o ex- UFC O desafiante ao título dos penas foi às redes sociais, onde expressou os seguintes sentimentos.

“Todo mundo aqui falando que eu me atrapalhei. Vocês não devem saber as regras do jogo. Quando você deixa cair a bola por acidente, isso é um fumble, mas quando você a joga fora de propósito. Isso é chamado de passagem completa. Top G merda!”

Ortega até revelou alguns detalhes sobre como Cortez o apoiou durante a luta pelo campeonato em UFC 266. Ambos levaram muito a sério o relacionamento e chegaram a um ponto em que Cortez insinuou uma proposta em suas redes sociais, embora o casal não tenha declarado oficialmente o noivado.

Ambos os lutadores nunca mencionaram publicamente sua separação, mas ficou bastante claro pelo que parece. cortez também compartilhou uma postagem descrevendo como ela está se recuperando e tentando ser a melhor versão de si mesma.

Cortez respondeu a Ortega

Ela respondeu rapidamente, chamando Ortega por “jogar sombra”.

Em seu tweet, cortez expressou sua decepção. Ela enfatizou que se absteve de dizer qualquer coisa negativa ou manchar a reputação de Ortega.

Cortez escreveu: “Deixe-me apenas dizer que até hoje, ainda não disse nada negativo sobre você. ou bash seu nome! Não comece a jogar sombra agora. Sou abençoado. #MoveWithLove”