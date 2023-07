UFC: Carl Froch dá socos nas habilidades de uísque e boxe de Conor McGregor

Carl Froch reacende sua rivalidade com Conor McGregorcriticando Adequado 12 uísque e avisando-o contra uma luta cruzada. A animosidade entre os dois começou em 2017, quando Froch atuou como comentarista da tão esperada luta de McGregor com a lenda do boxe. Floyd Mayweather.

Falando com Sites de Apostas, Froch não se conteve, dizendo: “Conor McGregor estava falando merda, não estava? Falando bobagens sobre mim e falando besteira.” Ele então expressou sua crença de que McGregor percebeu que enfrentá-lo no ringue de boxe seria ainda pior do que sua derrota contra Mayweather. Froch enfatizou sua vantagem de tamanho, afirmando: “Mayweather é um lutador de qualidade, mas é pequeno, é um boxeador leve. Sou bastante pesado e ainda mais pesado agora. Estou aposentado há nove anos e me mantenho em forma. “

Aposentado desde 2014, Froch conquistou uma memorável vitória por nocaute sobre George Groves diante de 80.000 torcedores no Estádio de Wembley. Por outro lado, McGregorque não luta no UFC há mais de dois anos, também não entra no ringue de boxe desde a derrota para Mayweather.

Enquanto Froch admite ter respeito pelas conquistas de McGregor, reconhecendo suas duras lutas e sucesso financeiro, ele não se esquiva da possibilidade de uma luta cruzada. Froch afirmou: “Se uma luta cruzada entre mim e Conor McGregor pudesse acontecer e as pessoas quisessem ver, então eu ficaria feliz em participar de uma luta de boxe.”

Froch também criticou o uísque de McGregor

Froch também comentou sobre a situação financeira de McGregor, expressando sua esperança de que McGregor não esteja desperdiçando seu dinheiro suado em compras extravagantes e jogos de azar. Ele reconheceu a marca de uísque de McGregor, Proper 12, mas não hesitou em opinar sobre o sabor, dizendo: “Mas todo mundo diz que uísque tem gosto de merda, a propósito.”

A rivalidade em curso entre Froch e McGregor adiciona outra camada de tensão ao seu relacionamento já contencioso. Se uma luta cruzada entre eles se materializa ou não, sua guerra de palavras continua a chamar a atenção e alimentar a especulação entre os fãs.