UFC: Conor McGregor aproveita tempo com a família em Montauk em meio a acusações de agressão sexual

UFCde Conor McGregor parece estar dando um tempo de seus problemas e passando algum tempo de qualidade com seus entes queridos no Hamptons.

O lutador irlandês, que enfrenta alegações de agressão sexual de uma mulher que afirma que ele a atacou em um banheiro de Miami durante o Finais da NBAfoi visto em Montauk esta semana com seu noivo Dee Devlin e seus três filhos.

Segundo fontes, McGregor estava treinando na praia em Gurney’s Resort, onde também teve algumas reuniões em uma área isolada. Ele estava sob a guarda de sua equipe de segurança, que zelava por sua privacidade, mas não recusou uma foto pedido de um fã.

Em outro dia, McGregor era identificado na praia carregando um de seus filhos. Ele também visitou um supermercado local e o Motel Memóriaum famoso marco da cidade.

McGregor também manteve seu rotina de exercícios em uma academia local, onde provavelmente se preparou para sua próxima luta.

McGregor nega acusações de agressão sexual e promete revidar

O lutador de 33 anos negado as acusações de agressão sexual, que foram relatadas por O Correio. seu advogado Ariel Mitchell enviou cartas de demanda a McGregor, alegando que ele beijou e apalpou à força uma mulher no banheiro do Kaseya Centeronde também deu um soco mascote do calor em uma brincadeira que deu errado.

Os representantes de McGregor disseram TMZ que as acusações são “completamente falso” e que eles o “defenderão vigorosamente” contra eles.