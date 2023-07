UFC: Conor McGregor pede desculpas ao noivo com majestoso carro novo

Conor McGregor teve um toque legal com sua noiva Dee Devlino ex-campeão do UFC presenteou a namorada com um Range Rover SUV.

“O notório” postou nas redes sociais imagens do carro de luxo e também quando o estava entregando ao companheiro, Devlin.

Começaram a circular rumores nas redes sociais de que o presente era uma forma de se desculpar pela briga de alguns dias atrás onde McGregor supostamente estava envolvido.

Policiais investigam após Conor McGregor se envolver em incidente em funeral no Reino Unido

Os policiais estão tentando entender exatamente o que aconteceu depois Conor McGregor foi visto deixando um funeral no Reino Unido na última terça-feira após um incidente.

Tudo aconteceu em um encontro no The Saddle Club, em Birkenhead, com um vídeo que mostrava o astro do UFC ao lado de dois seguranças.

O jogador de 35 anos estava dentro do local no que era um serviço para um falecido membro da família, no entanto, o clipe mostra ele saindo agitado enquanto dizia aos fãs para se afastarem de seu carro para que ele pudesse sair o mais rápido possível.