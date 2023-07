UFC: Dricus Du Plessis xinga Israel Adesanya após chamá-lo de ‘meu mano’ no UFC 290

Dricus Du Plessis chamou Israel Adesanya para o seu mais recente UFC 290 discurso retórico. O campeão dos médios participou de um confronto acalorado com DDP no fim de semana passado, depois que o sul-africano conquistou uma surpreendente vitória por nocaute técnico no segundo round sobre Robert Whittaker.

Adesanya fez um discurso inflamado no antigo KSW estrela, chamando-o repetidamente “meu mano.” Du Plessis respondeu insistindo que ele era “Não, Irmão” do neozelandês nascido na Nigéria – que se ressentiu com seu polêmico “lutador africano” comenta em março – mas guardou as críticas para a coletiva pós-luta.

‘Still Knocks’ disse: “Estou preparado para tudo o que ele diz. Ele está se comportando como um palhaço lá dentro. Não é assim que um campeão se comporta. Não é assim que um homem se comporta. Ele está se comportando como uma criança. Comporte-se como um campeão.“

“Há pessoas olhando para você, e você está se comportando assim. Se isso vender ingressos, bom para ele. Vou vender ingressos no meu caminho. Eu sou um cavalheiro, eu sou um homem, e vou me comportar como um homem,” Ele continuou.

Du Plessis prevê vitória por nocaute sobre Adesanya no confronto de Sydney

Adesanyaa fúria de Du Plessis também resultou de sua sugestão de que seu, Kamaru Usman e Francisco Ngannoude UFC as conquistas do título não foram verdadeiras vitórias para o continente.

A dupla tentará resolver sua rivalidade amarga em um confronto em Sydney em menos de nove semanas.

Quando questionado sobre sua previsão, Du Plessis disse: “Vou nocauteá-lo como fiz esta noite. Vimos a luta dele com Alex [Pereira]. Se eu derrubá-lo no chão, não é nem briga. Não é nem uma briga. Se eu colocar minhas mãos nele, não é nem uma briga. Eu vou lidar com ele. Já fiz isso antes, e farei de novo.”

“Você é tão bom quanto sua última apresentação. Como foi sua última atuação contra Whittaker?” ele adicionou.

Adesanya respondeu prontamente às críticas de Du Plessis, às quais ele simplesmente respondeu: “Diga na minha cara.” À medida que continuamos a assistir o desenrolar desses eventos, só podemos esperar que sua luta final se transforme em um confronto épico que lembraremos em UFC história.