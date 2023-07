No terceiro episódio de UFC 290 IntegradoBo Nickal recebe uma notícia muito ruim, Brandon Moreno vai para a academia particular de seu empresário, Alexandre Pantoja treina no UFC PI, Alexander Volkanovski acerta algumas bolas de golfe, Yair Rodriguez afia sua trocação, Robert Whittaker vai às compras de doces, Nickal consegue uma boa notícias e muito mais.