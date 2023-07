UFC: Ilia Topuria quer trazer o UFC para a Espanha e lotar estádio Santiago Bernabéu

A algumas semanas atrás Ilia Topuria derrotado Josh Emmet no show do UFC realizado em Jacksonville, o lutador espanhol estava acompanhado do compatriota e ex-jogador do Real Madrid, Sergio Ramos.

Topuria sentiu forte apoio de Ramos, comentou que o amor pelas artes marciais mistas na Espanha está crescendo e não vê grande UFC mostrar no futuro.

Para ele, os fãs de MMA sem dúvida lotariam um dos palcos mais importantes da Espanha: o Estádio Santiago Bernabéu.

“Atualmente, todo mundo sabe tudo sobre MMA. Todo mundo acompanha o UFC. Tenho certeza que se o UFC trouxer um evento para a Espanha, eles vão lotar a arena inteira em um dia”, disse ele A Hora do MMA.

“Madrid, Santiago Bernabéu, naquele estádio”, acrescentou. “Sim. Eles vão vender. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso.”

Topuria ganhou um bom dinheiro no UFC

Ilia Topuria ingressou no UFC há seis anos, venceu todas as seis lutas e foi bem pago por Dana White’s empresa,

Topuria disse que o dinheiro que arrecadou de sua bolsa é 1,5 milhões de euros. Ele é, sem dúvida, o lutador espanhol que mais ganhou dinheiro na história do MMA.

Topuria vai para Volanovski

Ilia Topuria não se impressiona com de Alexandre Volkanovski desempenho. O contendor peso-pena do UFC minimizou a vitória de Volkanovski no UFC 290 sobre Yair Rodrigues, levando a uma refutação improvisada ao vivo na edição de segunda-feira do The MMA Hour do campeão.

“Nada de especial. Ele fez o que tinha que fazer. Fez um bom trabalho na luta. Ele o derrubou, chão e soco. … Não fiquei nem um pouco impressionado. Eu vi o que deveria ver, sabe, bater [Rodriguez]pois nunca gostei do estilo de luta do Jair. Volkanovski seria uma luta fácil para mim.”