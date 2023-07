UFC: Ilia Topuria responde ao desafio de Volkanovski: na frente do mundo inteiro eu esmago sua cabecinha

O UFC 290 deixou algumas coisas evidentes. Primeiramente, Alexandre Volkanovski reina supremo como o campeão dos penas e atualmente parece não ter igual.

Em segundo lugar, Ilia Topuria foi escolhido pelo campeão australiano como seu próximo adversário, desde que não esteja pensando em subir de categoria para uma revanche com Islam Makhachev.

Durante o evento realizado em Las Vegas, Volkanovski dominado yair rodriguez. Em entrevista à ESPN após a luta, ‘El Matador’ Topuria comentou sobre a luta e abordou o desafio lançado por Volkanovski, que manifestou a intenção de enfrentar Ilia.

“Eu disse isso e assim aconteceu [that Volkanovski was going to dominate the fight]” Topúria disse.

“Não estou surpreso com o resultado de hoje. Viemos pelo que é nosso, que é o cinturão. Já falei que no final do ano vão me ver com ele.

“Com todo o respeito do mundo, Yair parecia péssimo, parecia um trapo, não lutava.

“Não fiquei surpreso porque nunca gostei do estilo dele. Um cara que você nem precisa socar, ele cai sozinho. Foi um trabalho fácil para o Alex.”

“Deixar [Volkanovski] se recuperar se tiver alguma lesão e se apresentar em dezembro. E na frente do mundo inteiro, legalmente, vou esmagar a cabecinha dele.”

Em relação à lesão no ombro que Volkanovski diz que vai se submeter a uma cirurgia, não foi convincente.

“A desculpa do ombro me parece familiar, mas se ele precisar se recuperar, não tenho pressa”, disse. Topúria adicionado.

“Quando ele estiver pronto, estou aqui, pronto para lutar. Vou esperar. Se me derem a oportunidade de lutar pelo cinturão, entro nesse octógono.

“Tenho paciência, não estou interessado em nenhuma outra luta. Só pensaria se trouxessem Max Holloway para Espanha. Nada mais me interessa.”

“Conquistei o direito de lutar pelo cinturão com meus resultados. Espero Volkanovski se recupera e está pronto em dezembro, e então vamos machucá-lo novamente.

“Eu sou o tubarão e os outros são as sardinhas. Volkanovski tem o cinturão emprestado, e em dezembro vou pegar o que é meu por direito. Até agora, ninguém provou que eu estava errado. O que eu digo se torna realidade.”