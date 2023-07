UFC: Jon Jones x Stipe Miocic confirmado para o UFC 295 no MSG

presidente do UFC Dana White anunciou sexta-feira que o campeão dos pesos pesados ​​dos EUA Jon Jones colocará seu cinturão em jogo contra Stipe Miocic no UFC 295 em 11 de novembro em Madison Square Garden Em Nova Iórque.

Em um vídeo compartilhado em sua conta no Twitter, White aproveitou o UFC Fight Week 2023 em Las Vegas para anunciar uma das lutas mais esperadas do ano.

Em sua mensagem, ele descreve jones como: “O maior lutador de artes marciais mistas de todos os tempos”, enquanto Miocic é descrito como: “O maior peso pesado de todos os tempos” para vender a luta como ela merece.

Jon Jones: registro profissional

Jonathan Dwight Jones tem um histórico como lutador profissional de 27 vitórias e apenas uma derrota desde sua estreia em abril de 2008.

Após três anos de ausência, ele voltou no dia 4 de março para derrotar o francês Ciryl Gane no primeiro round por finalização e se tornar o campeão dos pesos pesados ​​no UFC 285.

Stipe Miocic: registro profissional

Do outro lado do octógono, estará o croata-americano Stipe Miocic, que tem uma recorde de 20-4 mas não luta desde 27 de março de 2021.

Na ocasião, ele perdeu para o camaronês Francis Ngannou por nocaute no segundo round, perdendo o cinturão peso-pesado do UFC no UFC 260.

Ranking Peso Pesado do UFC

O ranking dos pesos pesados ​​é atualmente liderado pelo russo Sergei Pavlovich, seguido por Ciryl Gane em segundo lugar e Miocic completa o pódio em terceiro lugar.

As cinco primeiras posições são preenchidas pelo americano, Curtis Blaydese o inglês Tom Aspinall, respectivamente.