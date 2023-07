UFC: Jorge Masvidal se oferece para treinar Elon Musk: Se for para a guerra né, vai querer os atiradores

Rlenda aposentada do UFC jorge masvidal se ofereceu para treinar Elon Musko CEO bilionário, por sua luta hipotética contra o bilionário e rival nas mídias sociais Mark Zuckerberg.

Masvidal, conhecido como “Gamebred”, possui uma vasta experiência em combate, desde lutas de rua até apresentações nas maiores arenas do mundo. Essa experiência é a razão pela qual ele acredita que poderia ajudar Musk.

“Elon, se você está assistindo isso, quero dizer, todos nós sabemos que você é um cara esperto, cara.” masvidal disse de acordo com TMZ.

“Você vai querer tantas opções, mísseis, se for para a guerra, né, vai querer os atiradores, vai querer tudo. Dá uma chance pro seu menino, cara! Eu posso mostrar algumas técnicas para lidar com esses caras do jiu-jitsu que eles não gostam.

“Não vou ensinar toda essa coisa de chave de braço. Só vou mostrar algumas técnicas para quebrar a cara de alguém, cara.”

Enquanto Almíscar foi visto treinando com o renomado instrutor de jiu-jitsu brasileiro John Danaher e faixa preta de Jiu-Jitsu Lex FridmanMasvidal está confiante de que pode fornecer suporte de maneiras que eles podem não ser capazes de oferecer.

“Todos esses caras que você mencionou são garanhões, mas nenhum deles tem 50 lutas profissionais e todas as lutas amadoras que eu fiz, todas as lutas de rua que eu fiz”, acrescentou.

“Portanto, sem ofensa a nenhum deles, porque todos são ótimos no que fazem. Elon, você precisa de mim no seu time, irmão! É dele que você precisa no seu time.

“A razão pela qual eu amo tanto Elon, esse cara é um patriota, cara. Ele é apenas um cara que é para a Américaque entende como funcionam as nossas regras, e ele nem é naturalmente americano, sabe?

“E entende o quão bem este país funciona e o que faz este país funcionar, é por isso que estou torcendo por Elon.”