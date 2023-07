UFC: Preocupações aumentam com o bem-estar mental de Conor McGregor após comportamento estranho

Cenquanto esperamos Conor McGregor’Após seu retorno ao octógono após uma longa pausa devido a uma terrível fratura na perna, as preocupações estão crescendo com o bem-estar mental do irlandês depois que ele exibiu alguns padrões de comportamento bastante incomuns.

Ele foi flagrado saindo do The Saddle Club em Birkenhead antes de postar uma nota de voz bizarra no Twitter, embora também tenha sido visto saindo às pressas do local.

Descobriu-se que isso aconteceu poucas horas depois do funeral de sua tia, com McGregor anteriormente postando uma série de fotos no Instagram em que ele estava com membros da família.

Os fãs estavam tentando McGregorA atenção de Michael para selfies e autógrafos quando ele deixou o bar de Liverpool, mas ele foi colocado em um carro que foi conduzido por um membro de sua equipe de segurança.

O que se seguiu foi uma nota de voz bastante incomum na qual fez divagações sem sentido sobre o Liverpool.

“Assassinato, assassinato? Scousers no golly,” McGregor gritou em uma imitação de sotaque de Liverpool.

“Birkenhead é do McGregor sim.”

A polícia de Merseyside foi chamada

O Mirror foi então informado de que a Polícia de Merseyside havia sido chamada para um incidente no The Saddle Club naquela noite.

“Fomos chamados ao pub The Saddle em Prenton, Wirral, às 19h30 da noite passada, terça-feira, 18 de julho, devido a relatos de uma briga”, dizia um comunicado da polícia.

Fãs de McGregor ficaram preocupados porque isso seguia um padrão de comportamento incomum do lutador, já que ele havia gravado uma mensagem de voz igualmente enervante no dia anterior.

“As drogas não funcionam, só pioram, mas sei que verei seu rosto de novo.” McGregor cantou enquanto citava o hit de 1997 do The Verve, ‘The Drugs Don’t Work’.