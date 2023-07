UFC: Que horas é Strickland x Magomedov? Canal de TV, onde assistir online, programação da luta de hoje

To tão esperado confronto entre Sean Strickland e Abus Magomedov no UFCVegas 76 promete ser um confronto intrigante. Strickland, que encabeçou vários cards do UFC nos últimos tempos, pretende continuar sua sequência de vitórias após vitórias impressionantes sobre Uriah Hall e Jack Hermansson. No entanto, sua última luta contra Alex Pereira resultou em uma derrota no primeiro round, seguida por uma derrota por decisão dividida para Jared Cannonier. Strickland rapidamente se recuperou com uma luta de última hora contra Nassourdine Imavovapresentando um desempenho estelar e garantindo uma vitória por decisão unânime.

Magomedov, por outro lado, é um lutador relativamente pouco testado na divisão dos médios do UFC. Com apenas uma luta na organização, uma vitória contra um lutador com cartel de 1-4, ele está ansioso para provar seu valor contra Strickland. Magomedov ostenta um cartel impressionante, tendo sofrido apenas uma derrota nas últimas 14 lutas. Ele mostrou suas habilidades tanto como finalizador quanto como nocauteador, incluindo uma recente vitória por nocaute técnico sobre Dustin Stoltzfus.

Neste confronto, StricklandA experiência e capacidade de manter um ritmo consistente ao longo de cinco rodadas será sua principal vantagem. Enquanto Magomedov possui uma trocação explosiva e habilidade de finalização, ele ainda não passou do terceiro assalto. Se Magomedov não conseguir um nocaute precoce, a durabilidade e resistência de Strickland provavelmente o ajudarão na luta. Portanto, a previsão é a favor de Strickland, já que se espera que ele resista à tempestade e saia vitorioso nas últimas rodadas. A que horas é a luta de Strickland x Magomedov?

Onde assistir a luta Strickland x Magomedov UFC?

Strickland x Magomedov, 1º de julho de 2023, calendário

Preliminares – 16:00 ET

Peso meio-médio: Kevin Lee x Rinat Fakhretdinov

Peso pena: Joanderson Brito x Westin Wilson

Peso pena feminino: Yana Santos x Karol Rosa

Peso leve: Guram Kutateladze x Elves Brener

Peso mosca feminino: Ivana Petrovic x Luana Carolina

Peso Pesado: Alexander Romanov vs. Blagoy Ivanov

Card principal – 19h ET