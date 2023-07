UFC: Retorno de Conor McGregor é adiado: ele lutará novamente em 2024?

Despiar especulações sobre Conor McGregorDe volta ao UFC este ano, o lutador só voltará ao octógono em 2024.

Isso foi confirmado por Audiência Attaro representante de uma das maiores estrelas do UFC, pois não quer forçar uma reviravolta e quer fazer tudo da maneira certa.

McGregorO retorno do lutador está quase certo, embora não tenha sido confirmado quando ou contra quem, mas não aconteceu porque o lutador deve estar nas listas da USADA por pelo menos seis meses antes de retornar à ação.

No momento, o irlandês ainda não está registrado. Assim, seu retorno não pode acontecer neste ano.

“Uma das coisas que todo mundo esquece é que Conor foi um dos atletas mais testados quando estava competindo, e estamos fazendo as coisas da maneira certa”, disse. Atar disse MMA Junkie.

“Estamos em discussões ativas com o UFC, conversamos com a USADA e vamos fazer as coisas da maneira certa.”

McGregor está procurando um retorno em 2024.

Atar deixou claro que o lutador sempre colaborou com as medidas antidoping e que muitas coisas que estão escritas na internet são falsas, mas deixa bem claro que McGregor estará de volta, embora seja no próximo ano.

“Isso é tudo que eu vou dizer sobre isso”, Atar disse.

“A coisa sobre Conor McGregor é, as pessoas vão especular e as histórias correm soltas que são nove em cada 10 vezes muito imprecisas e falsas, então isso é tudo que direi sobre isso.

“Mas, certamente, ele está procurando um retorno em 2024.”

“Ele sempre pode procurar em outro lugar. Todo mundo está sempre duvidando dele de maneiras diferentes, criticando-o e sendo crítico.

“Mas, no final das contas, eles verão quando ele entrar no octógono e, no final das contas, acho que eles podem engolir suas palavras.

“Até então, vamos apenas fazer o nosso trabalho e da maneira certa. Ele está se preparando no final do dia, e isso é o mais importante.

“Chandler faz sentido, mas outros também. Mas, Chandler é quem ele está de olho. Fizemos aquele show sabendo que aquele confronto seria o próximo.”