UFC: Robert Whittaker não quer pensar em Israel Adesanya até depois da luta contra Du Plessis

Ofora das duas vezes Robert Whittaker lutou Israel Adesanya, o lutador australiano provou que Stylebender está alguns degraus acima dele na escala de nível. Durante UFC 243Whittaker sofreu um nocaute técnico contra Izzy e perdeu por decisão na segunda vez que lutou no UFC 271. Deve levar Robert Whittaker mais algumas lutas para obter a terceira chance de uma luta contra Adesanya. Antes que isso aconteça, ele precisa lutar Dricus Du Plessis no UFC 290 próximo fim de semana. Quando questionado sobre a potencial trilogia contra Adesanya, Whittaker imediatamente descartou qualquer pensamento sobre isso porque ele precisa se concentrar na tarefa em mãos.

Aqui está o que Robert disse ao The Sun: “Não há nada além de 8 de julho que exista agora. E essa é a verdade. Tenho a luta mais difícil da minha carreira, até hoje, em 8 de julho. E é nisso que estou focado agora. Essa é a única coisa isso está trancado e eu vou me preocupar com o resto depois. Du Plessis é um cara durão. E ele é um cara que se você não entrar lá sabendo [the fact] que ele vai transformar essa luta em um duelo e que ele vai ficar nessa luta por 15 minutos inteiros, então você está com muitos problemas. Se você subestimar esse cara, você está em apuros. Ele é um cara durão, ele tem todas as habilidades. Ele obviamente tem bons instintos para obter uma vitória quando a vê. Seja com as mãos, agarrando ou lutando. Ele é um garanhão duro e eu entendo perfeitamente isso, respeito totalmente isso e é por isso que estou tão empenhado nessa luta”.

UFC 290 será empilhado

Além da primeira das três lutas do card principal, temos outras duas onde o poder mexicano no UFC poderia passar por uma noite emocionante e histórica. Depois Whittaker x Du Plessis, Brandon Moreno está definido para defender seu título Flyweight contra Alexandre Pantoja. Mas o evento principal será para sempre no peso pena. O indiscutível título mundial do UFC está na linha entre o interino Yair Rodriguez e Alexander ‘O Grande’ Volkanovski. Yair é indiscutivelmente um dos pesos penas mais emocionantes da história recente e está enfrentando a lenda. Um evento que acontece no próximo sábado no Salt Lake City’s Centro Delta. Quem você tem?