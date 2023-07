UFC: Ronda Rousey pode não fazer um retorno sensacional ao UFC, afinal, por relatório

EUNos últimos dias, foi noticiado que Ronda Rousey estava considerando seriamente um retorno sensacional ao UFC para lutar na divisão do peso galo. Isso foi reivindicado pelo lutador Chelsea Handler (não o apresentador de TV), durante uma troca com viciado em MMA. Mas esses são apenas rumores que foram rapidamente desmentidos pelo mais proeminente jornalista de MMA do mundo. Ariel Helwani fez sua devida diligência e perguntou sobre esses rumores. Segundo o que lhe foi dito, Ronda Rousey não fará aquele retorno sensacional ao UFC. Ele escreveu o seguinte: “Ronda Rousey não está considerando um retorno ao UFC, me disseram. Nenhuma verdade nos rumores que começaram ontem.”

Ronda Rousey: “Igualdade para as mulheres? Sou a mais bem paga porque sou a que mais gera”

Ronda Rousey está indo muito bem na WWE

Com um patrimônio líquido estimado em US$ 14 milhõesa partir de 2023, Ronda Rousey atualmente ganha cerca de US $ 2 milhões por ano apenas com a WWE. Ela também tem vários endossos que elevam sua renda anual em US$ 2,1 milhões. O UFC teria que igualar esse dinheiro se quisesse convencer que um retorno ao octógono é uma escolha sábia. Além disso, ela tem se saído muito bem com outros empreendimentos que concluem que não há mais necessidade de ela arriscar seu físico nas artes marciais mistas. Apesar de ter sido fantástica em quase todas as 14 lutas que fez, essas duas derrotas finais contra Holly Holm e Amanda Nunes foram mais do que suficientes para ela desistir do esporte.

Ronda Rousey tem sido uma das campeãs femininas mais emocionantes da história do UFC, mas seu legado é melhor intacto do que arriscar mais do que deveria. Helwani conhece muito bem os planos de carreira de Rousey porque tem contato direto com as pessoas ao seu redor. Embora os fãs estivessem ansiosos para vê-la possivelmente retornar, esses rumores foram esmagados rapidamente. Mas se você está ansioso para obter sua dose de Ronda Rousey, você sempre pode vê-la arrasar na WWE. Na verdade, ela tem sido ótima no wrestling, combina muito mais com ela do que o UFC. Você concordaria?