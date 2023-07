UFC: Strickland domina Magomedov no UFC Vegas 76 e quer Adesanya como próximo

Sean Strickland (27-5-0) dominou Abus Magomedov (25-5-1) Sábado à noite às UFC Vegas 76 por meio de uma paralisação TKO segunda rodada no Ápice do UFC em Las Vegas e agora está de olho em desafios Israel Adesanya pelo cinturão dos médios.

Strickland, 32, sofreu uma cutucada no olho no início da luta, mas passou a dominar a luta. Magomedov virou as costas por um segundo e o resto é história.

O árbitro interrompeu a luta faltando 40 segundos para o fim do segundo round da luta de cinco frames e disse durante sua entrevista pós-luta que está pronto para enfrentar Adesanya.

“Eu quero o título”, afirmou Strickland simplesmente quando questionado sobre o que vem a seguir para ele.

Adesanya, 33, tem vários adversários pelo título dos médios, então Strickland pode ter que esperar um pouco mais.

Strickland insulta Magomedov

Strickland reconheceu que Magomedov teve um início rápido, mas depois o criticou dizendo que ele jogou “pouco Peter Pan chutes.”

“No final do dia, temos cinco rodadas de diversão”, disse Strickland. “Não estou diminuindo a velocidade, não estou parando. Você quer ter um bom primeiro round, lute e dê alguns chutes de Peter Pan, traga! Temos dois, três, quatro e cinco! “

Embora Strickland só precisasse de duas rodadas para vencer, ele deixou bem claro que há uma grande lacuna de talentos em comparação com Magomedov, que agora está 1-1-0 no UFC.

Por enquanto, cabe ao presidente do UFC Dana White para conceder a Strickland seu desejo, mas o gfighter americano pelo menos já provou que está pronto.