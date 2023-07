UFC: Tom Aspinall nocauteia Marcin Tybura no UFC 224

Tom Aspinall voltou ao UFC chutando a porta da frente derrotando de forma convincente Marcin Tybura por nocaute técnico no primeiro round da luta principal do UFC Fight Night na O2 Arena em Londres.

Depois da luta, o peso-pesado inglês garantiu que sua nova versão está bem melhor e agora mira Jon Jones: “Irei a Paris e sentarei na primeira fila de Gane x Spivac. Vou vencer o vencedor e vou vencer Jon Jones.”

Além disso, Aspinall se consolida como um dos melhores lutadores de sua categoriacom as finalizações mais pesadas desde 2020 com cinco participações, no do UFC segunda viagem a Londres este ano e a terceira desde o ano passado.

O renascimento de Tom Aspinall

Aspinall, que melhorou o cartel para 13 a 3, teve duas grandes frustrações na luta anterior: perdeu por nocaute para Curtis Blaydes em julho passado e machucou o joelho 15 segundos após o início da luta, encerrando uma sequência de oito vitórias consecutivas. Embora a reabilitação o tenha mantido inativo por um ano, ele permaneceu o Número 5 no ranking do UFC.

“Acho que Tom Aspinall antes da lesão e Tom Aspinall depois da cirurgia são duas pessoas completamente diferentes.”, disse ele à BT Sport antes da luta.

Ele adicionou “Acho que antes tudo estava bem e eu era indiferente. Não percebi o quanto amava o esporte e o quanto queria praticá-lo até que isso foi tirado de mim. Não tinha ideia do quanto ansiava pela grandeza até que quase foi tirado de mim.”

Aspinall também se gabou de seu 12 vitórias e como chegaram no primeiro ou segundo round por nocaute ou finalização incluindo grandes nomes como Alexandre Volkov e Serguei Spivak, classificado à frente de Marcin Tybura.