UFC: Tracy Cortez responde a Brian Ortega após estrela do UFC a criticar por foto com outro lutador

Tdrama de Tracy Cortez e Brian Ortega ganhou alguns novos capítulos nos últimos dias. O antigo UFC Casal de lutador protagonizou discussão pública no Twitter, após lutador brasileiro Paulo Costa postou uma foto com o americano.

“Todo mundo aqui falando que eu fiz um ‘fumble’. Eles não devem saber as regras do jogo. Quando você acidentalmente deixa cair a bola é um ‘fumble’. Mas quando você deixa cair de propósitoisso é chamado de passe completo”, postou Ortega.

Costa diz que são apenas amigos

O número 3 do peso pena e cortez ficaram noivos até o casal se separar. A lutadora de 29 anos não gostou do comentário do ex, a quem tentou expressar sua decepção.

“Deixe-me apenas dizer que até hoje, eu ainda não disse nada negativo sobre você ou atacou seu nome. Não comece agora”, Cortez respondeu.

Já envolvido na situação, Paulo Costa também se pronunciou nas redes sociais para esclarecer que nada aconteceu entre ele e Tracy Cortez e que os dois têm apenas uma relação de amizade.

“Bom dia. Tracy e eu somos apenas amigos, nada aconteceu, apenas tiramos uma selfie para um amigo em comum. Pare com o bullying”, escreveu o brasileiro.