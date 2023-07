UFC: Underdog campeão do UFC Alexandre Pantoja entregou Uber Eats antes da luta pelo título dos moscas

vocêA história do campeão peso-mosca do FC Alexandre Pantoja se encaixa perfeitamente com o último conto de azarão que as pessoas que acompanham esportes tendem a amar. Antes dessa luta anterior contra Brandon Moreno, ele tinha apenas duas lutas para viver apenas do UFC. Antes disso, o lutador brasileiro era na verdade motorista do Uber Eats. Ao vencer por decisão dividida contra Moreno, marcou a terceira luta em que derrotou o astro mexicano. O compatriota Gilbert Burns chorou de alegria com a vitória de Pantoja, não por ser brasileiro também, mas pela vida dura que passou antes de chegar a esse ponto da carreira. A maneira como Pantoja conta sua história é verdadeiramente inspiradora e capta a razão pela qual os fãs do UFC amam tanto esse esporte.

O começo humilde de Pantoja e o caminho para o sucesso

Após a vitória do último sábado, Alexandre Pantoja chegou a oferecer a Ariel Helwani um tempo no MMA Hour para discutir o caminho até aqui. A conquista do título dos moscas foi uma conquista que o próprio Pantoja credita a todos que o apoiaram ao longo dos anos. Assim disse: “Isso é sacrifício para mim. Ganhei a luta com o Manel [Kape] e usei o dinheiro como entrada para a casa, e trazer minha família de volta foi o mais importante para mim. O dinheiro era curto e minha esposa começou a limpar casas e eu comecei a dirigir Uber Eats. Mas eu faria isso de novo se precisasse, sabe? Não é só sobre mim, é sobre minha família e meus filhos, meus dois meninos. Uma semana antes da luta, estou entregando o Uber Eats, está chovendo e estou doente”.

Pantoja também revelou suas lutas contra a Covid: “Quando vou para a semana de luta, fico muito doente e com muito medo de pegar Covid de novo. sabe? Quando eu fiz peso e está tudo bem, eu só agradeço a Deus, porque eu tive uma lesão no joelho, meu LCA quebrou completamente, e eu estava doente, mas quando eu ganhei o dinheiro da luta eu sei que foi OK, eu tinha seis meses de vida. Mas depois ganhei a luta e ganhei o bônus, posso fazer a cirurgia e relaxar por alguns meses e me recuperar bem.