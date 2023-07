UFC: Volkanovski intimida Rodriguez para manter o campeonato, chama o próximo adversário

Alexandre “O Grande” Volkanovski (26-2-0) ainda é o indiscutível UFC campeão mundial dos penas após derrotar Yair “A Pantera” Rodriguez (16-4-0, 1NC) por nocaute técnico na terceira rodada do evento principal em UFC 290 na noite de sábado na T-Mobile Arena.

Volkanovski, de 34 anos, mais uma vez provou ser o melhor lutador peso por peso do mundo, com a quinta defesa de cinturão seguida no peso pena. Ele segue aterrorizando a categoria até 145 libras e quer enfrentar o invicto Ilia Topuria próximo.

Durante sua entrevista pós-luta dentro do octógono com Joe RoganVolkanovski chamou Topuria, que estava na plateia, mas disse que primeiro precisa passar por uma cirurgia no braço.

Volkanovski não especificou o que há de errado com seu braço, embora tenha afirmado que foi apenas uma cirurgia de limpeza devido a alguns contratempos durante o acampamento.

Ainda assim, nada iria impedi-lo de enfrentar Rodriguez, proclamou Volkanovski.

Yair Rodriguez desiste contra Alexander Volkanovski

Faltavam apenas 42 segundos para o fim do terceiro round, quando Volkanovski levou Pantera ao chão e começou a puni-lo com uma enxurrada de socos.

Juiz Herb Dean não teve outra escolha a não ser parar a luta, já que Rodriguez apenas manteve a cabeça protegida sem qualquer tentativa de revidar.

Rodriguez, 30, aparentemente não queria ser nocauteado e, em vez disso, decidiu se contentar com um nocaute técnico.

Seu compatriota mexicano Brandon Moreno também sofreu uma derrota devastadora no co-evento principal da noite.