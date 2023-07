UFGD abre inscrições para Vestibular Digital 2024

A Universidade Federal de Dourados (UFGD) está com inscrições abertas para o Vestibular Digital 2024. Conforme o cronograma, o período de inscrição segue aberto até as 23h59 do dia 13 de outubro de 2023.

Essa é a primeira vez que a universidade realiza um processo seletivo em formato digital. A seleção é organizada e realizada pela Fundação Vunesp.

De acordo com a UFGD, a ideia é facilitar a participação de pessoas de outros estados brasileiros e que teriam dificuldades em arcar com os custos de uma viagem até o Mato Grosso do Sul apenas para participar da prova de vestibular.

Vestibular Digital 2024: Inscrições

Conforme as orientações do edital, as inscrições para esse processo seletivo serão recebidas exclusivamente de forma virtual. Portanto, os interessados deverão acessar a página do Vestibular Digital, no site da Vunesp, e realizar o preenchimento do formulário de inscrição até 13 de outubro.

O edital estabelece ainda que podem se inscrever no Vestibular Digital 2024 os candidatos que concluíram o Ensino Médio ou equivalente ou estão em vias de concluir até a data prevista para matrícula.



Para efetivar o cadastro, os estudantes não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 16 de outubro. Ainda de acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Isenção da taxa

A UFGD já está recebendo os pedidos de isenção da taxa de inscrição. De acordo com o cronograma, as solicitações serão recebidas até o dia 25 de agosto.

Podem solicitar o benefício estudantes que tenham cursado o ensino médio na rede pública de ensino ou em escola particular na condição de bolsista. Além disso, o estudante deve se enquadrar em um dos grupos indicados no edital:

Inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Indígenas;

Quilombolas;

Pessoas com deficiência (PcD);

Trensgêneros, travestis, transexuais e não-binários.

Após a análise dos documentos, a UFGD divulgará o resultado preliminar da isenção em 25 de setembro, com recebimento de recursos nos dias 26 e 27 seguintes. Já o resultado final, com a lista definitiva de isentos, está previsto para 5 de outubro.

Processo de seleção: Provas

Para fins de classificação dos inscritos, o Vestibular Digital contará com a aplicação de provas de forma on-line, em plataforma da Vunesp. A avaliação abarcará os conteúdos referentes aos componentes curriculares do Ensino Médio.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 19 de novembro de 2023 e acontecerá no período da tarde, a partir das 13h (horário oficial do Mato Grosso do Sul).

Os candidatos responderão a duas provas, sendo uma discursiva e uma objetiva. A prova discursiva consistem em uma proposta de Redação em Língua Portuguesa. Já a prova objetiva será composta por 25 questões de múltipla escolha sobre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, História, Geografia, Biologia, Química, Física e Matemática.

A UFGD divulgará a convocação para as provas no dia 6 de novembro. Os convocados passarão por um treinamento na plataforma da prova digital no dia 16 do mesmo mês.

Vagas e resultados

A oferta total da UFGD é de 354 vagas em cursos de graduação.

Acesse o edital do Vestibular Digital 2024 para mais detalhes.

