UFGD encerra inscrições do Vestibular de Refugiados (PSAH-2023/2) nesta sexta (28)

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) é uma instituição de ensino superior pública com sede em Dourados, estado do Mato Grosso do Sul.

Com o objetivo de oferecer ajuda humanitária, a UFGD anunciou criou o PSAH-2023/2, o processo seletivo destinado a refugiados, asilados políticos, apátridas, portadores de visto temporário de acolhida humanitária, portadores de autorização de residência para fins de acolhida humanitária.

Porém, os candidatos devem ficar atentos: o período de inscrições no PSAH-2023/2 termina nesta sexta-feira, dia 28 de julho.

Dessa forma, para que você consiga realizar a sua inscrição, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o PSAH-2023/2. Vamos conferir!

PSAH-2023/2: período de inscrições termina nesta sexta-feira (28)

Conforme o cronograma oficial divulgado pela UFGD, as inscrições para o PSAH-2023/2 poderão ser realizadas até às 23h59 desta sexta-feira, dia 28 de julho.

Os interessantes poderão se inscrever de forma online por meio do preenchimento de um formulário disponível no site da UFGD. Para dar início ao procedimento de inscrição, os candidatos devem realizar um cadastro na plataforma.

Além disso, termina amanhã (28) também o prazo para solicitação de atendimento especializado durante a aplicação das provas do PSAH-2023/2. Os pedidos deverão ser enviados de forma online e encaminhados junto com a documentação necessária, especificada pelo edital do processo seletivo.

Não é necessário pagar nenhum tipo de taxa de inscrição para participar do processo seletivo organizado pela UFGD.

Ainda está com alguma dúvida? Acesse o edital do PSAH-2023/2 para consultar mais informações sobre o procedimento de inscrições no vestibular da UFGD.



PSAH-2023/2: quem pode participar?

Este processo seletivo da UFGD é destinado a refugiados, asilados políticos, apátridas, portadores de visto temporário de acolhida humanitária, portadores de autorização de residência para fins de acolhida humanitária e para portadores de autorização de residência por reunião familiar.

Além disso, outra condição necessária para participar do vestibular é que os candidatos sejam nacionais de outro país ou sejam sem nacionalidade. Por fim, é válido ressaltar que para fins de seleção serão considerados refugiados também os candidatos que forem membros do grupo familiar que dependa economicamente de um refugiado.

PSAH-2023/2: funcionamento das provas

O PSAH-2023/2 da UFGD prevê a aplicação de uma prova para todos os candidatos no dia 13 de agosto, das 09h às 11h.

O exame será realizada em uma única fase e será composto por uma proposta de redação. Na prova, os participantes deverão redigir um texto em língua portuguesa, que poderá receber nota máxima de 10 pontos.

Conforme as informações divulgadas, os participantes que obtiverem nota superior a zero, mas não forem aprovados no curso desejado, poderão se candidatar a outro curso oferecido pelo vestibular da UFGD.

PSAH-2023/2: vagas disponíveis

Através PSAH-2023/2, a UFGD está oferecendo 282 vagas para diversos cursos de graduação ministrados nas modalidades bacharelado e licenciatura.

Os participantes aprovados irão ingressar no segundo semestre letivo de 2023, com início no dia 25 de setembro.

A lista completa do número de vagas e dos cursos oferecidos pode ser consultada diretamente no edital do vestibular. Dentre os cursos disponíveis, podemos citar: Administração, Agronomia, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Direito, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Energia, Engenharia de Produção, Física, Geografia, História e Letras.

PSAH-2023/2: resultados

O resultado preliminar do PSAH-2023/2 será divulgado para no dia 23 de agosto. O documento estará disponível na página do processo seletivo.

Os candidatos poderão enviar recursos quanto ao resultado preliminar até o dia 24 de agosto. Por fim, o resultado final do PSAH-2023/2 será divulgado no dia 25 de agosto, a partir das 17h.

Os aprovados no vestibular deverão realizar os procedimentos de matrícula a partir do dia 28 de agosto. A UFGD ainda irá divulgar mais informações sobre o funcionamento da matrícula.