UFJF receberá as inscrições do PISM 2024 a partir de 1º de agosto

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) publicou o edital de abertura do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2024. De acordo com o documento, a instituição receberá as inscrições para os três módulos no período das 15h do dia 1º de agosto às 18h do dia 13 de setembro de 2023.

O Pism é o vestibular seriado da UFJF, selecionando novos alunos através do acompanhamento dos candidatos ao longo do Ensino Médio. Nesse sentido, o Pism conta com três módulos, sendo cada um referente a uma série do Ensino Médio. Somente no último módulo os candidatos concorrem às vagas ofertadas.

Pism 2024: Inscrições

Conforme as orientações do edital, a UFJF receberá as inscrições para o Pism 2024 de forma virtual. Desse modo, os interessados em participar da seleção devem acessar o site de Ingresso da UFJF, indicar o módulo do qual deseja participar, e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição.

Todos os estudantes deverão informar os dados pessoais, escolares e de contato solicitados. Aqueles que se inscreverem no Módulo III deverão indicar também uma opção de curso de graduação.

Após preencher o requerimento de inscrição, os candidatos não isentos devem gerar e imprimir o documento bancário (GRU) para o pagamento da taxa de inscrição. O pagamento deve ser feito no Banco do Brasil até 14 de setembro para confirmar o cadastro.

Isenção da taxa

O edital do Pism 2024 prevê a concessão da isenção da taxa de inscrição para candidatos que sejam membros de famílias de baixa renda e que se enquadrem nos critérios estabelecidos. As solicitações de isenção poderão ser feitas entre os dias 1° e 15 de agosto de 2023, exclusivamente no momento da inscrição.

O edital estabelece ainda que terão direito ao benefício da gratuidade na inscrição os candidatos que:

estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

tenham cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola da rede privada.

A divulgação do resultado preliminar das isenções está prevista para o dia 28 de agosto, com o recebimento de recursos no dia 29 seguinte. Após a análise dos recursos, a Copese divulgará o resultado final da isenção em 4 de setembro.



Pism 2024: Provas

Ainda de acordo com o edital, a aplicação das provas dos três módulos do Pism 2024 está marcada para os dias 9 e 10 de dezembro de 2023. As avaliações abarcarão conteúdos referentes aos componentes curriculares do Ensino Médio, variando de acordo com o módulo/série.

Os candidatos a alguns cursos, como Música, por exemplo, deverão enviar o vídeo referente à avaliação de Habilidades Específicas entre 2 e 4 de outubro. A aplicação da Prova presencial Habilidade Específica está prevista para 29 de outubro.

As provas do Pism terão início às 13h e 30 min e término às 17h e 30 min. Os locais de prova serão nas cidades de Governador Valadares, Juiz de Fora e Muriaé, em Minas Gerais. Além disso, a UFJF também aplicará as provas em Petrópolis e Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro.

Oferta de vagas

Ao todo, a UFJF está ofertando 2.303 vagas para 76 cursos de graduação. Há vagas para 66 cursos ministrados no campus de Juiz de Fora e para 10 cursos ministrados em Governador Valadares.

Haverá reserva de parte das vagas para estudantes egressos de escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos e indígenas e também para pessoas com deficiência.

A divulgação do resultado final, com a lista de classificados no Módulo III, está prevista para o dia 28 de fevereiro de 2024. Já os desempenhos dos Módulos I e II serão divulgados no dia 5 de abril de 2024.

Acesse o edital do Pism na íntegra para mais informações.

