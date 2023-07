UFLA divulga período de inscrição do PAS I e II; veja datas

A Universidade Federal de Lavras (UFLA), através da Coordenadoria Geral de Processos Seletivos (Cops), publicou os editais de abertura referentes às duas primeiras etapas do Processo Seletivo de Avaliação Seriada (PAS), o PAS I e o PAS II.

O PAS I é referente ao Grupo XXV/ Triênio 2024-2026, enquanto o PAS II é referente ao Grupo XXIV / Triênio 2023-2025.

O PAS é o vestibular seriado da UFLA, de modo que os candidatos são selecionados a partir de avaliação aplicada de forma seriada, em três etapas, sendo cada uma referente a uma série do Ensino Médio. Desse modo, ao final de cada ano do ensino médio, o estudante faz uma prova.

Somente na terceira e última etapa do PAS o candidato concorre às vagas ofertadas pela UFLA, com o somatório das notas obtidas nas três etapas do processo seletivo.

PAS I e II: Inscrições

De acordo com o cronograma do edital, a UFLA receberá as inscrições para o PAS I e para o PAS II no período de 6 de setembro a 4 de outubro de 2023. Como acontece tradicionalmente, as inscrições serão recebidas de forma virtual, exclusivamente por meio do site da UFLA.

Portanto, para se inscrever, o estudante interessado deverá acessar a página do PAS, preencher o formulário eletrônico de inscrição e, posteriormente, realizar o pagamento da taxa de isncrição.

Ainda conforme indicado no edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 140,00 (cento e quarenta reais). Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão pagar a taxa até o dia 5 de outubro.

Isenção da taxa de inscrição



O edital estabelece ainda que os candidatos que puderem comprovar, cumulativamente, ter renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo e estar cursando ou ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada terão direito ao benefício da isenção.

Conforme o cronograma, os interessados poderão solicitar a isenção no período de 22 de agosto ao dia 5 de setembro. A isenção não inscreve o candidato de forma automática no PAS.

PAS I: Provas

A aplicação das provas do PAS I está marcada para o dia 3 de dezembro de 2023. Os candidatos responderão a uma avaliação composta a partir dos componentes curriculares do 1º ano do Ensino Médio.

Nesse sentido, a prova abarcará conteúdos de Ciências da Natureza e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias e Linguagens, códigos e suas tecnologias.

O edital indica ainda que a prova terá a duração de 4h30. Tradicionalmente, a UFLA aplica as provas nas cidades de Lavras e São Sebastião do Paraíso.

PAS II: Provas

Já a aplicação das provas do PAS II está prevista para o dia 26 de novembro de 2023, também com duração de 4h30, em Lavras e São Sebastião do Paraíso. Os candidatos responderão a uma prova composta por questões objetivas de múltipla escola sobre assuntos referentes às disciplinas do 2º ano do Ensino Médio.

Serão questões de Ciências da Natureza e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias e Linguagens, códigos e suas tecnologias.

Sobre o PAS III

Somente no PAS III a UFLA não realiza a aplicação de provas. Nesta etapa, a universidade considera o desempenho obtido pelos candidatos na última edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Portanto, ao final no 3º ano os participantes do PAS devem se inscrever no Enem e fazer todas as provas.

Acesse o site do PAS para mais informações.

