UFMT recebe inscrições para mais de 300 vagas em cursos de graduação

A Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) está ofertando mais de 300 vagas para cursos de graduação em Ciência e Tecnologia oferecido na modalidade de Educação a Distância (EAD). O período de inscrição para o processo seletivo está aberto.

De acordo com o edital, a UFMT receberá as inscrições até as 23h59 do dia 14 de agosto de 2023. Conforme as orientações da universidade, os interessados poderão se inscrever de forma virtual e deverão ler o edital na íntegra.

Inscrições

Como as inscrições estão sendo recebidas de forma exclusivamente virtual, os candidatos devem acessar o site da UFMT e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição. Além dos dados pessoais, escolares e de contato, o requerimento de inscrição solicita que o candidato escolha um polo de apoio presencial.

Após preencher e enviar as informações, os candidatos deverão gerar e imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição. A efetivação da inscrição se dará somente mediante o pagamento da taxa de inscrição até o dia 15 de agosto. De acordo com o edital, o valor da taxa é de R$ 90,00 (noventa reais).

Somente poderão se inscrever nesse processo seletivo os estudantes que tenham o Ensino Médio completo, pré-requisito para ingressar no ensino superior, e que tenham disponibilidade para os encontros presenciais. Além disso, o interessados deve ter acesso a um computador com internet e saber usar os recursos básicos, para que consiga acompanhar as aulas.

Processo de seleção usará desempenho escolar

Conforme estabelecido pela UFMT, não haverá aplicação de provas para fins de classificação. A seleção dos candidatos será feita por meio da análise do desempenho escolar do Ensino Médio ou a partir do desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O candidato pode escolher a forma de seleção no momento da inscrição.

Para a classificação via análise curricular do histórico escolar do Ensino Médio, a UFMT vai considerar as notas dos três anos (1ª, 2ª e 3ª séries) nas disciplinas Língua Portuguesa e Matemática. Já a avaliação via desempenho no Enem vai considerar as notas obtidas nas provas das áreas Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. De acordo com o edital, a universidade vai aceitar o uso das notas de uma das últimas 10 edições do Enem.



Oferta de vagas

De acordo com o edital, a oferta total da UFMT para o Bacharelado em Ciência e Tecnologia ofertado a distância é de 305 (trezentas e cinco) vagas. O ingresso dos aprovados nesse processo seletivo será no segundo semestre letivo deste ano.

O curso é ofertado de forma virtual, mas contará com encontros presenciais regulares, principalmente para fins avaliativos. Desse modo, no momento da inscrição, o candidato deverá se inscrever especificamente para um dos polos de apoio presencial. Os encontros presenciais acontecerão semestralmente. Os estudantes deverão comparecer a esses encontros obrigatoriamente.

O edital estabelece ainda que as oportunidades estão distribuídas entre os seguintes polos de apoio presencial: Agua Boa, Guarantã do Norte, Lucas do Rio Verde, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Tangará da Serra e Sorriso.

Resultados

A divulgação do resultado preliminar, em lista aberta, do desempenho (pontuação) da

análise do Histórico escolar/Pontuação no Enem, está prevista para o dia 8 de setembro de 2023.

Já a publicação do resultado final do processo seletivo, com a lista de classificados para o preenchimento das vagas, está marcada para o dia 12 de setembro. Na mesma data a universidade deve divulgar orientações para as matrículas.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

