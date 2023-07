UFPA informa período de inscrição do PSE-I/Q 2024

A Universidade Federal do Pará (UFPA) publicou o edital com as regras, procedimentos e cronograma do Processo Seletivo Especial, destinado à seleção diferenciada para candidatos indígenas e quilombolas (PSE-I/Q) 2024. As vagas são exclusivas para as pessoas que possam comprovar que são indígenas ou quilombolas.

De acordo com o cronograma, a universidade abrirá o período de inscrição no dia 17 de julho de 2023, próxima segunda-feira. Os interessados poderão se inscrever no PSE-I/Q 2024 até o dia 30 de agosto.

PSE-I/Q 2024: Inscrições

Conforme as orientações do edital, a UFPA receberá as inscrições para o PSE-I/Q de forma virtual. Portanto, os interessados deverão acessar o site da CEPS (Centro de Processos Seletivos) e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição.

O edital estabelece ainda que, para a inscrição no processo seletivo, o candidato deve comprovar seu pertencimento étnico a povos indígenas ou comunidades quilombolas, sendo residente ou não em sua comunidade.

A Declaração de Pertencimento tem que conter informações sobre o pertencimento, atuação e residência ou não do(a) candidato(a) na comunidade e ser emitida e assinada por três líderes, fornecendo-se os números de RG e/ou CPF das respectivas lideranças.

Para estudantes indígenas, a liderança deve ser da mesma etnia do candidato ou lideranças políticas reconhecidas pelo povo indígena do território de origem do candidato.

Para estudantes quilombolas, os líderes devem ser membros da atual Diretoria da Associação que representa legalmente a comunidade.



Processo de seleção

Para fins de classificação dos inscritos, a UFPA realizará a aplicação de uma prova de redação e também fará entrevistas com os candidatos. Ambas as etapas têm caráter eliminatório e classificatório, sendo que cada uma valerá até 10 (dez) pontos.



Você também pode gostar:

De acordo com o cronograma, a aplicação da prova de redação em Língua Portuguesa está marcada para o dia 1º de outubro de 2023. No dia da prova, a UFPA exigirá a apresentação de documento oficial de identificação com foto e também da Declaração de Pertencimento (original).

O edital indica que haverá locais de prova nas cidades de Abaetetuba, Altamira, Baião, Belém, Breves, Castanhal, Cametá e Soure para os candidatos quilombolas. Para os candidatos indígenas, a aplicação acontecerá em Altamira e Belém.

A segunda etapa consiste na realização de entrevista individual, que ocorrerá nos dias 30 de novembro, 1º, 2 e 3 de dezembro de 2023, nos horários de 8h às 12h e de 14h às 18h.

As Entrevistas serão realizadas por, pelo menos, dois examinadores vinculados à UFPA que constituirão as Comissões Avaliadoras em cada um dos Campi, as quais deverão contar com a participação de indígena(s) ou quilombola(s), previamente validadas pela COPERPS.

Vagas e resultados

Ainda de acordo com o edital, a oferta total da UFPA para o PSE-I/Q é de 788 (setecentas e oitenta e oito) vagas, sendo 394 (trezentas e noventa e quatro) vagas para estudantes indígenas e 394 (trezentas e noventa e quatro) vagas para estudantes quilombolas. O edital indica que as oportunidades contemplam 197 (cento e noventa e sete) opções de cursos de graduação (tecnólogos, bacharelados e licenciaturas), ofertados de forma presencial pela UFPA. A divulgação do resultado final do processo seletivo está marcada para o dia 19 de dezembro deste ano. Os convocados para as matrículas deverão apresentar documento que comprove a conclusão do Ensino Médio e também a Declaração de Pertencimento à comunidade indígena ou quilombola.

Principais datas do PSE-I/Q 2024

Inscrições: de 17 de julho a 30 de agosto de 2023

Prova de redação: 1º de outubro de 2023

Entrevista: 30 de novembro, 1º, 2 e 3 de dezembro de 2023.

Acesse o edital do PSE-I/Q na íntegra para mais informações.