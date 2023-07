UFPE abre concurso com 113 vagas

Na última segunda-feira, dia 10 de julho, a UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) publicou edital de novo concurso público. O certame, então, conta com um total de 113 vagas para cargos de nível médio e nível superior.

Desse modo, aqueles que desejarem concorrer a estas oportunidades poderão se inscrever a partir do dia 25 de julho. O período de inscrições se encerra em 14 de agosto. Portanto, serão quase 3 semanas para que os candidatos se inscrevam.

Além de funções variadas, as vagas também se destinam a diferente lotações, sendo nos centros acadêmicos de:

Recife;

Vitória de Santo Antão;

Caruaru.

Portanto, é importante que o candidato conheça o edital de forma atenta para entender todas as regras do processo, bem como maiores detalhes dos cargos.

Quais serão os cargos para a UFPE?

O novo edital oferta 113 vagas na UFPE para funções de nível médio e de nível superior, em diferentes áreas.



Nesse sentido, com exigência de nível médio estão as funções de:

Assistente em administração, com 70 vagas;

Técnico em contabilidade, com 20 vagas;

Técnico de Tecnologia da Informação na área de Sistemas, com 13 vagas;

Técnico em Enfermagem, com 2 vagas;

Técnico em Farmácia, com 1 vaga.

Assim, estes servidores terão uma remuneração de R$ 2.667,19. A jornada de trabalho será de 40 horas por semana.

Além disso, exigindo nível superior estão os cargos de:

Administrador, com 2 vagas;

Engenheiro na área Elétrica, com 1 vaga;

Analista de Tecnologia da Informação na área de Sistemas, com 3 vagas;

Produtor cultural, com 1 vaga.

Para estas funções, o salário é de R$ 4.556,92, também trabalhando 40 horas semanais.

A fim de entender melhor sobre as atribuições de cada cargo da UFPE, o candidato pode acessar o anexo 3 do edital. Neste documento, então, é possível conferir o que cada servidor faz, além de requisitos da função. Isto é, como registro em órgão competente ou tempo de experiência, por exemplo. Estes critérios também dizem respeito ao nível de formação.

Quais serão as etapas do concurso?

O concurso da UFPE terá etapa única de prova objetiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório.

Desse modo, para os cargos de nível médio, a prova terá 60 questões da seguinte forma:

Português, com 20 questões;

Raciocínio Lógico, com 05 questões;

Legislação Aplicada ao Servidor, com 10 questões;

Conhecimentos Específicos, com 25 questões.

Já para cargos de nível superior, o exame terá 80 questões acerca das disciplinas de:

Português, com 20 questões;

Raciocínio Lógico, com 05 questões;

Legislação Aplicada ao Servidor, com 10 questões;

Conhecimentos Específicos, com 45 questões.

Assim, a etapa ocorrerá na cidade de Recife/PE, com 4 horas de duração, nos dias:

22 de outubro, para o cargo de Assistente em Administração;

29 de outubro, para os demais cargos.

Portanto, é importante que os candidatos consultem o conteúdo programático de cada função da UFPE, a fim de entender melhor os assuntos da prova.

Terão aprovação aqueles que não forem eliminados, de acordo com as situações de eliminação do edital, por ordem decrescente de argumento de classificação, dentro dos quantitativos máximos do concurso.

Requisitos para investir nos cargos

Para além de ter a aprovação, o candidato deve cumprir alguns critérios básicos para investir nos cargos da UFPE. Nesse sentido, exige-se:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa no gozo do Estatuto da Igualdade;

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Estar quite com as obrigações militares;

Contar com a idade mínima de 18 anos, completos, na data da posse;

Contar, na data da posse, com os requisitos para ingresso;

Estar registrado e com situação regularizada junto ao órgão fiscalizador da profissão, quando for o caso;

Não perceber proventos de aposentadoria inacumuláveis com vencimentos;

Não acumular cargo, emprego ou função pública, exceto aqueles permitidos em lei;

Não ter sofrido penalidade que o impossibilite de exercer cargo público;

Apresentar declaração de bens, atualizada na data da posse;

Submeter-se à avaliação pelo serviço médico da UFPE objetivando a comprovação de aptidão física e mental, para o exercício do cargo;

Apresentar comprovação de experiência, quando for o caso.

Desse modo, é necessário que o candidato se atente a estas regras para ingressar na UFPE como servidor, junto da aprovação no concurso.

Como se inscrever no certame da UFPE?

Aqueles que desejam concorrer às oportunidades acima devem se inscrever dentro do prazo correto. Portanto, entre os dias de 25 de julho a 14 de agosto, o candidato deve acessar o site da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco.

Na página, então, é possível conferir o edital e prosseguir com sua inscrição. Nesse momento, o candidato deve informar todos os seus dados com atenção, conferindo sua veracidade.

Por fim, o candidato deve pagar uma Guia de Recolhimento da União (GRU) para taxa de inscrição, nos valores de:

R$ 100 para os cargos de nível médio;

R$ 150 para os cargos de nível superior.

No entanto, é possível solicitar a isenção deste valor para aqueles que:

Possuem inscrição no Cadastro Único, sendo membro de família de baixa renda;

São doadores de medula óssea, conforma comprovação.

Este pedido deve ocorrer entre 25 e 28 de julho.

Como funciona a UFPE?

Atualmente, a UFPE conta com um total de 109 cursos de graduação presenciais regulares, do quais:

92 cursos de graduação são no campus Recife;

11 são em Caruaru;

6 no campus de Vitória de Santo Antão.

Além disso, a Universidade possui 5 cursos de graduação a distância.

Para além da graduação, a Universidade também oferece:

56 cursos de pós-graduação lato sensu, ou seja, especializações;

145 cursos de pós-graduação stricto sensu, dos quais 75 são Mestrados Acadêmicos, 17 Mestrados Profissionais e 53 Doutorados.

No que diz respeito ao corpo discente, de acordo com dados de 2019, são:

31.235 alunos em cursos de graduação;

9.148 alunos de pós-graduação;

430 alunos do Colégio de Aplicação.

Já o quadro de servidores conta com cerca de:

58 professores do Colégio de Aplicação;

2.504 professores;

3.843 servidores técnico-administrativos.

Portanto, aqueles candidatos que se aprovarem no concurso da UFPE também integrarão estes números, trabalhando para fortalecer o serviço da Universidade.

Trata-se de um espaço acadêmico de excelência, com diversas pesquisas publicadas e projetos de extensão. Em 2020, por exemplo, a lista “QS World University Rankings” classificou a UFPE entre a 9ª à 14ª posição entre as 14 instituições do Brasil.