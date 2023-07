UFRGS encerra prazo para pedidos de isenção

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) encerra nesta segunda-feira, dia 31 de julho, o período para envio dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2024. Conforme indicado no edital de isenção, os interessados poderão enviar as solicitações até as 23h59 (horário de Brasília).

De acordo com o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), poderá solicitar a o benefício da isenção na inscrição o candidato que puder comprovar que:

Cursou, ou está cursando e concluirá até o dia 1º de março de 2024, a totalidade do Ensino Médio em escola da rede pública ou com bolsa integral em escola privada;

Tem renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo nacional (R$ 1.980,00).

As solicitações devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente através do site da UFRGS. Desse modo, os interessados devem acessar o Portal do Candidato, preencher requerimento eletrônico e enviar a documentação exigida para a comprovação dos critérios. A lista de documentos solicitados está disponível no edital.

Resultado da isenção

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado preliminar das isenções está prevista para o dia 15 de agosto, podendo os interessados interpor recursos nos dias 16 e 17 seguintes.

Após a análise dos recursos, a UFRGS divulgará o resultado final das isenções no dia 25 de agosto. A universidade ressalta que a concessão da isenção não inscreve os candidatos isentos de forma automática no Vestibular 2024. Nesse sentido, todos os interessados (isentos ou não) deverão realizar a inscrição quanto o período for aberto.

Vestibular 2024: Provas

O período de inscrição para o Vestibular 2024 da UFRGS ainda não foi divulgado. De acordo com a universidade, a publicação do edital de abertura com as regras e procedimentos para a inscrição e o número de vagas ofertadas está prevista para a segunda quinzena de agosto.



Apesar disso, o CEPE já definiu as datas das provas. A aplicação das provas do Vestibular 2024 está marcada para os dias 25 e 26 de novembro de 2023.

Tradicionalmente, o processo seletivo conta com a aplicação de provas em uma única etapa, com locais de prova nas seguintes cidades: Porto Alegre (capital), Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo e Tramandaí.

A UFRGS aplicará uma prova de redação e uma prova objetiva composta por questões de múltipla escolha sobre as seguintes disciplinas: História, Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira Moderna e Química.

Obras literárias obrigatórias

A universidade já havia divulgado em maio deste ano a lista de obras literárias exigidas nas questões de Língua Portuguesa e de Literatura para facilitar a preparação dos candidatos para as provas. Ao todo, a UFRGS alterou quatro das obras que compunham a lista de obras obrigatórias da edição anterior do seu vestibular.

Desse modo, as 12 obras literárias cuja leitura é obrigatória para o Concurso Vestibular 2024 são as seguintes:

“A terra dos mil povos”, de Kaká Werá;

“Água Funda”, de Ruth Guimarães;

“Cem anos de solidão”, de Gabriel García Marquez;

“Um útero é do tamanho de um punho”, de Angélica Freitas;

“Lisístrata”, de Aristófanes;

“Várias histórias”, de Machado de Assis;

“A falência”, de Júlia Lopes de Almeida;

“Coral e outros poemas”, de Sophia de Mello Breyner Andresen;

“Caderno de memórias coloniais”, de Isabela Figueiredo;

“Construção” (álbum), de Chico Buarque;

“Ponciá Vicêncio”, de Conceição Evaristo;

“Deixa o quarto como está”, de Amílcar Bettega.

De acordo com as orientações do CEPE, os candidatos deverão ler os livros de forma integral, além de estudar o contexto histórico, social e econômico de cada obra e os seus aspectos formais.

Veja mais detalhes no edital de isenção.

