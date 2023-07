UFRR abre inscrições do Vestibular 2024 nesta segunda-feira (31)

A Universidade Federal de Roraima (UFRR) inicia nesta segunda-feira, dia 31 de julho, o período de inscrição para o Vestibular 2024 e para o Processo Seletivo Seriado (PSS). De acordo com o edital de abertura, os interessados poderão se inscrever a partir das 8h desta segunda-feira.

Desse modo, os interessado em participar da Prova Integral (PI) do Vestibular 2024 ou de uma das três etapas do PSS (1ª Etapa – E1; 2ª Etapa- E2; e 3ª Etapa – E3) já podem se inscrever a partir desta semana. O Vestibular 2024 (modalidade PI) e o PSS E3 visam o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024. Já o PSS, E1 e E2 visam o ingresso em 2026 e 2025, respectivamente.

Vestibular 2024: Inscrições

De acordo com o edital do Vestibular e PSS, a UFRR receberá as inscrições até as 23h59 do dia 1º de setembro de 2023. Conforme as orientações da universidade, os interessados deverão se inscrever exclusivamente de forma virtual.

Nesse sentido, os interessados deverão acessar o site da Comissão Permanente de Vestibular (CPV) entre essa segunda-feira (31) e o dia 1º de setembro, e preencher o formulário eletrônico de inscrição. Além do requerimento de inscrição, os candidatos devem preencher o Questionário Socioeconômico.

Aqueles que se inscreverem para a PI ou para a 3ª etapa do PSS deverão informar no momento do cadastro a opção de curso de graduação desejada.

Para efetivar a inscrição, é necessário realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia do vencimento. Conforme o cronograma, os pagamentos serão recebidos até 5 de setembro.

O valor da taxa de inscrição será de R$ 70,00 (setenta reais) para o PSS E1; de R$ 80,00 (oitenta reais) para o PSS E2; e de R$ 100,00 (cem reais) para o PSS E3, e Prova Integral (PI).

Isenção da taxa



O edital da UFRR prevê a concessão de isenção da taxa de inscrição para candidatos de baixa renda. O período para envio das solicitações será do dia 31 de julho ao dia 4 de agosto. De acordo com o edital, poderão solicitar a isenção o candidato que atender a um dos seguintes critérios:

CRITÉRIO 1: Lei nº 12.799/2013 – Candidato que comprovar ter renda familiar bruta mensal per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo e ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada.

CRITÉRIO 2: CadÚnico – Candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/200.

Provas: PI e PSS 2024

A aplicação das provas do Processo Seletivo 2024 está marcada para o dia 26 de novembro de 2023. Nesta data a UFRR aplicará uma Prova Objetiva e a Prova de Redação em Língua Portuguesa. Os candidatos poderão consultar os locais de prova a partir do dia 10 de novembro, no site da CPV.

Para as provas, a UFRR solicita a leitura das seguintes obras literárias:

“O jogo da democracia”, de Aldenor Pimentel – para a E1;

“Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna – para a E2;

“Onde estaes felicidade?” de Carolina Maria de Jesus – para a E3 e para a PI.

De acordo com o cronograma, a publicação do caderno de questões e gabarito preliminar (PI e PSS) também está prevista para o dia 26 de novembro, após a aplicação das provas e até as 22h. Caberá a interposição de recursos nos dias 27 e 28 seguintes.

Vagas e resultados

Ainda conforme o edital, ao todo, a UFRR está ofertando 760 vagas para as modalidades de Prova Integral (PI) e 3ª Etapa do PSS. As oportunidades estão distribuídas entre 38 cursos de graduação. Haverá reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas. A UFRR ainda não definiu a data de divulgação do resultado final.

