UFSM aplica provas do Vestibular 2023 neste domingo (8)

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) realiza neste domingo, dia 9 de julho, a aplicação das provas do Vestibular 2023, que visa o ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo deste ano. A aplicação das provas acontecerá em dois turnos, manhã e tarde.

De acordo com o edital, a aplicação das provas acontecerá exclusivamente na cidade de Santa Maria, com locais de prova em todos os campi da UFSM. A universidade já liberou o ensalamento referente ao Vestibular 2023/2. Portanto, os candidatos com inscrições homologadas já podem conferir onde realizarão o exame através do site da UFSM.

No período da manhã, a aplicação terá início às 8h, enquanto no período da tarde a prova será iniciada às 14h, considerando o horário oficial de Brasília. Segundo as orientações da UFSM, os candidatos deverão chegar nos locais de prova com antecedência, pois não permitirá a entrada de estudantes após o horário de fechamento dos portões.

Além disso, os candidatos devem apresentar documento oficial de identificação com foto para acessar os locais de prova e devem levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.

Vestibular UFSM 2023/2: Provas

De acordo com o edital, a avaliação abarcará os conteúdos referentes aos componentes curriculares (disciplinas) do Ensino Médio. Portanto, os candidatos responderão a uma prova composta por 86 (oitenta e seis) questões objetivas de múltipla escolha e uma prova de redação em Língua Portuguesa.

A elaboração das provas do concurso levará em conta as áreas comuns do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Desse modo, a aplicação será distribuída da seguinte forma:

Oferta de vagas

Esse processo seletivo marca a retomada da seleção tradicional. Há anos a universidade tem adotado o SiSU para a seleção dos novos alunos. Nesta ano, a UFSM anunciou a retomada do ingresso através do Vestibular.

Através desse Vestibular Extraordinário a UFSM está ofertando 469 (quatrocentas e sessenta e nove) vagas para cursos de graduação de diversas áreas ministrados de forma presencial. Conforme divulgado pela UFSM, esse processo seletiv visa o ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo de 2023.

As vagas são para 39 (trinta e nove) opções de cursos de graduação. O edital estabelece ainda que, do total das oportunidades, 395 são para o Campus Sede, 57 para o Campus Cachoeira do Sul e 17 para o Campus Palmeira das Missões.

Desse modo, essa seleção visa o preenchimento de 30% das vagas disponíveis para os cursos de graduação. Para o preenchimento das demais vagas (70%), a UFSM vai aderir o Sistema de Seleção Unificada (SiSU), que utiliza as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para fins de classificação. O MEC já divulgou o resultado do SiSU 2023/2. Confira aqui.

Reserva de vagas

A UFSM reserva parte das vagas de acordo com o estabelecido na Lei de Cotas. Desse modo, mais da metade das vagas são exclusivas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública.

Dentre os critérios da reserva de vagas, há recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para candidatos pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Conforme estabelecido no edital, os candidatos serão avaliados exclusivamente pelo desempenho obtido nas provas aplicadas neste domingo (9). A UFSM ainda não informou a data de liberação dos gabaritos e a data de publicação do resultado final desta seleção.

Acesse o edital do Vestibular no site da UFSM.

