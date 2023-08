UFSM divulga resultado preliminar do Vestibular 2023/2

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) publicou nesta segunda-feira, dia 31 de julho, o resultado preliminar do Vestibular 2023/2. Desse modo, os participantes já podem consultar a classificação preliminar através do site da universidade.

Como esse resultado é preliminar, caberá a interposição de recursos. De acordo com as orientações do edital, os interessados em contestar o resultado preliminar poderão interpor recursos em um prazo de 48h a partir do horário de publicação da classificação preliminar.

O procedimento deve ser feito de forma virtual, exclusivamente através do Portal de Documentos da UFMS, conforme indicado no Manual do Candidato. Segundo orientações da universidade, os estudantes podem encaminhar dúvidas para o seguinte endereço de e-mail: falecom@nisa.ufsm.br.

Resultado final

A UFSM ainda não divulgou a data de publicação do resultado final, mas a universidade deve publicar a lista de classificados em 1ª chamada logo após a análise dos recursos interpostos. A relação de candidatos em lista de espera já está disponível no site da UFMS.

Na data de publicação do resultado final, a UFMS deve divulgar também orientações para as matrículas. O Manual do Candidato indica que a universidade exigirá a apresentação de documentos como RG e CP, além de certificado de conclusão do Ensino Médio e respectivo histórico escolar.

Vestibular UFSM 2023/2

Para fins de classificação dos inscritos nesse processo seletivo, a UFSM realizou a aplicação de provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. A UFSM aplicou as provas no dia 9 de julho (domingo), em dois turnos. Os locais de prova foram exclusivamente no município de Santa Maria, nos campi da universidade.

Conforme indicado previamente no edital, a prova contou com 86 (oitenta e seis) questões objetivas de múltipla escolha e com uma prova de redação em Língua Portuguesa.As provas foram elaboradas a partir das áreas comuns do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Desse modo, a aplicação se deu da seguinte forma:



Manhã, das 8h às 12h : Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; Ciências da Natureza e Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias;

: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; Ciências da Natureza e Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias; Tarde, das 14h às 18h: Linguagem e suas Tecnologias e prova de Redação em Língua Portuguesa.



Oferta de vagas

Essa edição do Vestibular UFSM marca a retomada da processo seletivo tradicional da universidade. Apesar da retomada, a universidade manterá a adesão ao SiSU, processo seletivo do MEC que usa as notas do Enem.

Através desse Vestibular Extraordinário a UFSM está ofertando 469 (quatrocentas e sessenta e nove) vagas para 39 cursos de graduação. Há vagas para diversas licenciaturas e também para engenharias e cursos da área da saúde, como Medicina e Odontologia.

O edital estabelece ainda que, do total das oportunidades, 395 são para o Campus Sede, 57 para o Campus Cachoeira do Sul e 17 para o Campus Palmeira das Missões.

De acordo com a UFSM, essa seleção visa o preenchimento de 30% das vagas disponíveis para os cursos de graduação. As demais vagas (70%) serão preenchidas através do SiSU.

Reserva de vagas

A UFSM reserva parte das vagas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, de acordo com o estabelecido na Lei de Cotas. Desse modo, há recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para candidatos pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

A UFSM deve realizar procedimentos para a verificação dos critérios. Portanto, os aprovados dentro do sistema de cotas deverão comprovar a condição na qual se encaixam em conformidade com as regras do edital.

Acesse o edital do Vestibular no site da UFSM para mais detalhes.

