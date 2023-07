UFT divulga edital de isenção da taxa

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) publicou o edital referente à isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2024, que visa a seleção de novos alunos para ingresso no primeiro semestre letivo do próximo ano.

De acordo com o edital de isenção, as solicitações de gratuidade na inscrição poderão ser feitas no período de 21 a 31 de julho de 2023.

Como solicitar a isenção?

Ainda conforme as orientações do edital, o procedimento deve ser feito de forma virtual. Portanto, os candidatos interessados em solicitar a isenção deverão acessar o site da UFT no referido período e realizar o preenchimento de requerimento eletrônico.

No momento da solicitação, os candidatos deverão enviar em anexo todos os documentos indicados no edital para a comprovação dos critérios.

Critérios para a isenção

Segundo indicado no edital, podem solicitar a isenção da taxa os candidatos que puderem comprovar que se enquadram em um dos critérios estabelecidos:



1. Ser membro de família de baixa renda e estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), nos termos do Decreto nº 11.016/2022;

2. Puder comprovar, conforme a Lei nº 12.799/2013, de forma cumulativa:

I) ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio; e

II) ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada.

Os candidatos podem consultar a relação de documentos necessários para a comprovação dos critérios no edital. Os inscritos no CadÚnico precisam apresentar o número NIS. Acesse aqui o edital de isenção.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado preliminar da isenção está prevista para o dia 9 de agosto. Caberá a interposição de recursos nos dias 10 e 11 seguintes. Após a análise dos recursos, a UFT publicará o resultado final dos pedidos de isenção no dia 18 do mesmo mês.

Vestibular 2024

A UFT ainda não publicou o edital de abertura do Vestibular 2024, mas já divulgou as principais datas do processo seletivo. De acordo com a universidade, o período de inscrição para o Vestibular 2024 será do dia 25 de agosto até as 23h59 do dia 11 de setembro de 2023.

Como acontece tradicionalmente, a UFT receberá as inscrições exclusivamente de forma virtual, por meio do site de Seleção UFT. Os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa até o dia 12 de setembro para efetivar o cadastro.

Vestibular UFT 2024: Provas

Para a classificação dos inscritos, a UFT aplicará uma avaliação composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 29 de outubro de 2023. Geralmente, os locais de prova são nas cidades de Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema, Palmas, Porto Nacional e Tocantinópolis.

Os candidatos responderão a questões objetivas de múltipla escolha sobre as seguintes áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Além das questões objetivas, a UFT aplicará uma prova de redação em Língua Portuguesa. Essa avaliação solicita a produção de um texto dissertativo-argumentativo sobre tema da atualidade.

O número de vagas ofertadas também não foi divulgado, mas estima-se que serão ofertadas cerca de mil vagas para ingresso em diversos cursos de graduação. A UFT sempre reserva metade das vagas de acordo com a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes de escolas públicas.

Os candidatos devem aguardar a publicação do edital de abertura, previsto para o dia 1º de agosto, para mais detalhes sobre o Vestibular UFT 2024.

