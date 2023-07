UFT divulga resultado do Vestibular 2023/2 via ENEM

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) é uma instituição de ensino superior pública com sede principal em Palmas, estado do Tocantins.

Nesta segunda-feira, dia 24 de julho, a UFT divulgou o resultado do Vestibular 2023/2 via ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Assim, para que você consiga acessar o resultado e entender quais são os seus próximos passos no processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Vestibular 2023/2 via ENEM da UFT. Vamos conferir!

Vestibular 2023/2 via ENEM: UFT divulga resultado nesta segunda (24)

Conforme previsto pelo cronograma do processo seletivo, a UFT divulgou a primeira chamada do Vestibular 2023/2 via ENEM nesta segunda-feira, 24 de julho.

Dessa maneira, os candidatos já podem acessar a lista de classificação geral em formato PDF que está disponível no site da Copese. A Copese, Comissão Permanente de Seleção da Universidade Federal do Tocantins, é o órgão responsável pela realização dos processos seletivos da UFT.

A lista de classificação dos candidatos está organizada conforme o curso e o campus escolhido pelo estudante no momento da inscrição. No documento, os participantes irão encontrar três categorias diferentes: “convocado”, “suplente” e “desclassificado (a)”. Poderão realizar a matrícula neste momento somente os candidatos convocados.

Mais informações a divulgação dos resultados do Vestibular 2023/2 estão disponíveis no edital da UFT.

Próximos passos no Vestibular 2023/2 via ENEM da UFT

Todos os participantes aprovados no Vestibular 2023/2 via ENEM da UFT deverão realizar a matrícula na instituição através do SIGRAD, Sistema de Ingresso na Graduação.

Os candidatos aprovados poderão se matricular na UFT a partir desta quarta-feira, 26 de julho. A matrícula poderá ser feita até o dia 27 de julho.

Para ajudar os candidatos, a UFT preparou um guia completo com todas as informações fundamentais sobre o procedimento de matrícula e divulgou, também nesta segunda-feira, o edital de matrícula. No edital, os participantes irão encontrar a lista de documentos necessários para realização da matrícula.



É importante destacar que os candidatos que participaram do Vestibular da UFT através do sistema de cotas deverão comprovar que atendiam aos requisitos necessários por meio da apresentação de alguns documentos. A lista completa está disponível no edital do processo seletivo.

Os participantes poderão escolher uma dentre as três modalidades para concorrer às vagas oferecidas pela UFT: Ampla concorrência (AC), Ações Afirmativas UFT (Indígenas e Quilombolas) e Lei 12.711 (Sistema de Cotas para Escolas Públicas).

Além disso, a UFT já mencionou que irá divulgar outras chamadas de aprovados no Vestibular. A divulgação da segunda chamada irá acontecer no dia 31 de julho, enquanto a terceira e a quarta chamada serão divulgadas nos dias 07 e 14 de agosto.

Vestibular 2023/2 via ENEM UFT: funcionamento

O Vestibular 2023/2 via ENEM da UFT não previa a aplicação de nenhum tipo de prova para os candidatos. Assim, os participantes foram selecionados por meio da nota do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Puderam participar do processo seletivo os estudantes que tiverem feito a prova do ENEM entre os anos de 2020 e 2022 e que obtiveram nota acima de zero na prova de redação.

As pontuações finais dos candidatos no vestibular da UFT foram calculadas com base na média aritmética das pontuações obtidas nas cinco provas que compõem o ENEM:

Vestibular 2023/2 via ENEM UFT: oferta de vagas

Por meio do Vestibular 2023/2 via ENEM, a UFT colocou à disposição dos candidatos 339 vagas para cursos de graduação ministrados pela instituição.

As vagas são voltadas para os cursos oferecidos nos campi da UFT nas cidades de Palmas, Gurupi, Porto Nacional, Arraias, Miracema e Araguaína. Todos os candidatos aprovados por meio do processo seletivo irão ingressar no segundo semestre de 2023.