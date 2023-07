UFU aplica provas da 1ª fase neste domingo (2)

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) realiza neste domingo, dia 2 de julho, a aplicação das provas do Vestibular 2023/2. De acordo com o cronograma da instituição, a aplicação acontecerá em dois turnos, com início às 10h e às 15h30 (horário oficial de Brasília).

A UFU já divulgou os locais de prova da 1ª fase. Os candidatos com inscrições homologadas podem consultar onde farão as provas através do site do Portal de Seleção, fazendo login no sistema com o CPF e senha cadastrados no momento da inscrição.

Os locais de prova serão nos municípios de Uberlândia, Patos de Minas, Monte Carmelo, Ituiutaba e Belo Horizonte, em Minas Gerais. Além disso, a UFU também aplicará o exame em Goiânia (GO) e Ribeirão Preto (SP).

Composição das provas e orientações De acordo com o edital, a UFU aplicará uma prova composta por 88 (oitenta e oito) questões objetivas de múltipla escolha sobre conteúdos referentes aos componentes curriculares do Ensino Médio. Desse modo, os candidatos responderão a questões de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Inglês, Francês ou Espanhol), Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, História e Sociologia. Segundo as orientações da UFU, os candidatos devem chegar aos locais de prova com antecedência. Para ter acesso aos locais de prova, obrigatório apresentar documento oficial de identificação com foto e levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. De acordo com o cronograma, a UFU deve divulgar o gabarito preliminar das questões objetivas no dia 3 de junho. Já a publicação do resultado da 1ª fase está previsto para o dia 21 de julho. Somente os aprovados nessa fase estarão convocados para realizar as provas da próxima etapa. Vestibular 2023/2: 2ª fase A aplicação da 2ª fase, que consistirá em um exame discursivo, está marcada para o dia 6 de agosto de 2023. Na 2ª fase, os locais de prova serão apenas em Ituiutaba (MG), Monte Carmelo (MG), Patos de Minas (MG) e Uberlândia (MG). A UFU divulgará os locais de prova através da Ficha do Candidato no dia 25 de julho. Conforme indicado no edital, na 2ª fase a UFU aplicará questões discursivas sobre Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês), Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Química e Sociologia e uma prova de redação em Língua Portuguesa. Oferta de vagas De acordo com o edital do Vestibular 2023/2, ao todo, a UFU está ofertando 1.647 (mil seiscentas e quarente e sete) vagas para ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo de 2023. As oportunidades estão distribuídas por cursos de graduação de diversas áreas. A universidade reserva metade das vagas ofertadas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas. Nesse sentido, haverá recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para candidatos que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas e também para pessoas com deficiência (PcD). Em caso de aprovação, os estudantes deverão comprovar os critérios. A divulgação do resultado final, com a lista de classificados para as vagas, está prevista para o dia 20 de outubro. Na mesa data a UFU deve divulgar as orientações para as matrículas dos convocados em 1ª chamada. Cursos ofertadas A UFU conta com a oferta de diversos cursos de graduação (licenciaturas, bacharelados e tecnólogos). Nesse processo seletivo, há vagas para os cursos de Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Design, Enfermagem, Engenharia Aeronáutica, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Biomédica, Engenharia Mecânica, Filosofia, Física, História, Letras, Nutrição, Química, Relações Internacionais e Sistemas de Informação. Para mais informações sobre o Vestibular 2023/2, acesse site da UFU. Leia também IFPR abre inscrições para o Processo Seletivo 2023/2, com a oferta de mais de 6 mil vagas; saiba mais.





Fonte: Notícias Concursos