UFU divulga locais de prova da 2ª fase

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) divulga nesta terça-feira, dia 25 de julho, os locais de aplicação das provas da 2ª fase referente ao Vestibular 2023/2. O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos em diversos cursos da UFU ainda no segundo semestre letivo deste ano.

A consulta aos locais de prova pode ser feita através da Ficha do Candidato. De acordo com o cronograma, os candidatos podem conferir onde farão o exame a partir das 16h de hoje, por meio do Portal de Seleção DIRPS. Para consultar a Ficha do Candidato, o participante deve acessar o sistema com o CPF e senha cadastrados no momento da inscrição.

Conforme indicado previamente no edital, haverá locais de prova nas cidades de Ituiutaba (MG), Monte Carmelo (MG), Patos de Minas (MG) e Uberlândia (MG).

2ª fase: Provas

Ainda de acordo com o cronograma, a aplicação das provas da 2ª fase do Vestibular 2023/2 está prevista para o dia 6 de agosto de 2023. Somente os estudantes aprovados na 1ª fase poderão participar da aplicação.

Tradicionalmente, a 2ª fase da UFU conta com questões discursivas sobre conteúdos referentes aos componentes curriculares do Ensino Médio. A avaliação abarcará conteúdos Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês), Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Química e Sociologia. Além disso, a UFU aplicará uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Ainda conforme indicado no edital, a abertura dos portões de acesso aos locais de prova será às 09h15min, com fechamento às 10h, impreterivelmente. A UFU orienta os candidatos a comparecerem aos locais de prova com antecedência, pois não será permitida a entrada de estudantes após o horário de fechamento dos portões.

O início das provas está marcado para as 10h (horário de Brasília). Além disso, o edital indica que a duração da aplicação será de 5h e 30min. Os candidatos devem apresentar documento oficial de identificação com foto e devem levar também caneta esferográfica de tinta azul, fabricada em material transparente.

Vestibular UFU 2023/2

A oferta total da UFU para essa edição do Vestibular é de 1.647 (mil seiscentas e quarente e sete) vagas para cursos de graduação de diversas áreas. Para fins de classificação dos inscritos, a UFU realiza a aplicação de provas em duas fases.

A aplicação das provas da 1ª fase aconteceu no dia 2 de julho, nas cidades de Uberlândia, Patos de Minas, Monte Carmelo, Ituiutaba e Belo Horizonte, em Minas Gerais. Houve também locais de prova em Goiânia (GO) e Ribeirão Preto (SP).



Conforme indicado previamente no edital, a avaliação contou com questões objetivas de múltipla escolha sobre as disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Inglês, Francês ou Espanhol), Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, História e Sociologia.

Cursos ofertados

As vagas ofertadas pela UFU visam o ingresso no 2º semestre letivo de 2023. Há vagas para licenciaturas, bacharelados e tecnólogos.

Conforme o edital, os cursos ofertados são: Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Design, Enfermagem, Engenharia Aeronáutica, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Biomédica, Engenharia Mecânica, Filosofia, Física, História, Letras, Nutrição, Química, Relações Internacionais e Sistemas de Informação.

A UFU reserva metade das vagas de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há vagas exclusivas para estudantes egressos de escolas da rede pública de ensino e percentual de vagas para pretos, pardos, indígenas, e pessoas com deficiência.

Resultado

A publicação do gabarito da prova da 2ª fase está prevista para o dia 16 de agosto, com recebimento de recursos até o dia 18 seguinte. O gabarito oficial definitivo será publicado no dia 28 de agosto.

Já a publicação do resultado final do Vestibular 2023/2, com a lista de classificados em 1ª chamada, está prevista para o dia 20 de outubro. Na mesma data, a UFU deve publicar as orientações para as matrículas referente à primeira convocação.