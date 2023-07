UFU divulga resultado preliminar da 1ª fase

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) divulgou na manhã desta segunda-feira, dia 17 de julho, o resultado preliminar da 1ª fase referente ao Vestibular 2023/2. Os candidatos podem conferir o seu desempenho por meio do Portal de Seleção DIRPS.

Está disponível para consulta o escore bruto e espelho de prova. Para conferir o desempenho, o candidato deve fazer login no sistema com o CPF e senha cadastrados no momento da inscrição.

Os interessados poderão interpor recursos no período de 17 a 19 de julho, ou seja, até a próxima quarta-feira. O procedimento de contestação contra o escore bruto e espelho de prova deve ser feito on-line, por meio da página da seleção.

Após a análise dos recursos, a UFU divulgará o desempenho final e a lista de classificados para a 2ª fase do Vestibular 2023/2 no dia 21 de julho.

Como foi a 1ª fase?

A UFU aplicou as provas da 1ª fase do Vestibular 2023/2 no dia 2 de julho. Houve locais de prova em Uberlândia, Patos de Minas, Monte Carmelo, Ituiutaba e Belo Horizonte, em Minas Gerais, e também em Goiânia (GO) e Ribeirão Preto (SP).

Nessa primeira etapa, os candidatos responderam a uma prova composta por questões de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Inglês, Francês ou Espanhol), Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, História e Sociologia.



2ª fase do Vestibular 2023/2

Os aprovados na 1ª fase estarão aptos a fazer as provas da 2ª fase. De acordo com o cronograma, a aplicação da 2ª fase está marcada para o dia 6 de agosto de 2023. Na 2ª fase a UFU aplicará um exame discursivo em Ituiutaba (MG), Monte Carmelo (MG), Patos de Minas (MG) e Uberlândia (MG).

De acordo com o cronograma, a UFU divulgará os locais de prova da 2ª fase a partir do dia 25 de julho. A consulta deve ser feita através da Ficha do Candidato.

O edital estabelece que a avaliação da 2ª fase será composta por questões discursivas sobre Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês), Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Química e Sociologia. Além disso, a UFU aplicará uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Oferta de vagas

De acordo com o edital, ao todo, a UFU está ofertando 1.647 (mil seiscentas e quarente e sete) vagas para ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo de 2023. As oportunidades estão distribuídas por cursos de graduação de diversas áreas. A universidade reserva metade das vagas ofertadas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas. Nesse sentido, haverá recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para candidatos que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas e também para pessoas com deficiência (PcD). Em caso de aprovação, os estudantes deverão comprovar os critérios para garantir a vaga. A divulgação do resultado final, com a lista de classificados para as vagas, está prevista para o dia 20 de outubro. Na mesa data a UFU deve divulgar as orientações para as matrículas dos convocados em 1ª chamada. Conforme indicado no edital, entre os documentos, a UFU solicita o certificado de conclusão do Ensino Médio e o respectivo histórico escolar.

Cursos ofertados

A UFU conta com a oferta de diversos cursos de graduação (licenciaturas, bacharelados e tecnólogos). Nesse processo seletivo, há vagas para os cursos de Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Design, Enfermagem, Engenharia Aeronáutica, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Biomédica, Engenharia Mecânica, Filosofia, Física, História, Letras, Nutrição, Química, Relações Internacionais e Sistemas de Informação.

Acesse o site da UFU para mais detalhes.

