UFV recebe inscrições para cursos EAD gratuitos

A Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Minas Gerais, está com inscrições abertas para diversos cursos gratuitos ofertados na modalidade de Educação a Distância (EAD). De acordo com a universidade, ao todo, estão sendo ofertados 13 (treze) cursos de curta duração.

As vagas para esses cursos são ilimitadas. Além disso, como os cursos são totalmente virtuais, podem ser feitos por pessoas interessadas de todo o país.

Inscrições

Assim como os cursos, as inscrições estão sendo recebidas de forma virtual. Desse modo, os interessados devem acessar o Portal EAD UFV e realizar o preenchimento de formulário eletrônico. Não haverá cobrança de taxa de inscrição para esses cursos.

O preenchimento do formulário deve ser feito antes da inscrição no curso, com o objetivo de verificar o cumprimento dos pré-requisitos da capacitação de interesse. Assim, após fazer o cadastro, os estudantes poderão escolher o curso de interesse e se inscrever nele.

É pré-requisito para participar de um dos cursos ter acesso à internet, pois os cursos são ofertados de forma totalmente virtual, através da plataforma EAD da UFV.

Cursos ofertados

Os cursos ofertados através do programa de extensão da UFV contemplam diversas áreas e têm carga horária variada, podendo ter de 20 a 60 horas de duração, a depender da capacitação escolhida. Veja a seguir a lista de cursos com inscrições abertas:



Boas práticas agrícolas (60 horas);

Curso de capacitação para agentes multiplicadores do projeto agricultura da vida: produção de alimento para gestante (40 horas);

Agricultura da vida: produção de alimento para gestante (60 horas);

Modelagem de processos com bizagi (20 horas);

Captação de recursos para pesquisa: experiências e práticas (40 horas);

Boas práticas em gestão e fiscalização de contratos administrativos (60 horas);

Introdução ao PVANet Moodle (50 horas);

Sistemas fotovoltaicos isolados e conectados à rede elétrica (60 horas);

Curso básico de Linux (45 horas);

Curso de programação em Fortran (30 horas);

Produção integrada: práticas culturais (40 horas);

Produção integrada: introdução à produção integrada (módulo 1, 40 horas);

Produção integrada: gestão e planejamento da empresa rural (módulo 2, 40 horas).

Para saber mais sobre cada um desses cursos, os interessados podem acessar o Portal EAD UFV e realizar uma busca nominal pelo curso. Na página do curso, a plataforma informa a metodologia utilizada, os pré-requisitos, a duração do curso, o número de vagas e o prazo para finalização. Além disso, é possível tirar dúvidas sobre a formação através do seguinte endereço de e-mail: cead@ufv.br.

Certificação

Cada curso tem um prazo para a sua finalização, após o estudante iniciar suas atividades. No caso do Curso Básico de Linux, por exemplo, os estudantes têm 120 dias corridos após a inscrição para concluir a formação. Os candidatos que concluírem todo o curso, dentro do prazo estabelecido no edital, terão direito à certificação emitida pela UFV.