UFVJM abre período de inscrição para a 3ª etapa

A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) abre neste sábado, dia 1º de julho, o período de inscrição para a 3ª etapa da Seleção Seriada (SASI) 2023. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até o dia 15 de agosto.

Essa 3ª etapa da Sasi é referente ao Triênio 2021/2023. Desse modo, visa o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024.

Como se inscrever?

De acordo com as orientações, as inscrições para a 3ª etapa da SASI são recebidas de forma virtual. Portanto, os interessados em participar das provas deverão acessar o site da UFVJM e realizar o preenchimento de formulário eletrônico.

Além dos dados pessoais e de contato, o estudante deverá informar ainda a opção de curso de graduação desejada.

Poderão se inscrever nessa 3ª etapa da SASI os estudantes que estejam cursando o 3º e último ano do Ensino Médio (ou que já tenham concluído) e que já tenham participado das 1ª e 2ª etapa da SASI referente ao Triênio 2021/2023.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 16 de agosto. Conforme o edital, a taxa de inscrição é no valor de R$ 115,00 (cento e quinze reais).

Isenção da taxa

A UFVJM recebeu os pedidos de isenção até o dia 16 de maio deste ano e o resultado final, com a lista de candidatos isentos, será divulgada ainda neste sábado, dia 1º de julho, no site da universidade.



De acordo com o edital, puderam solicitar o benefício os candidatos que cursaram ou estão cursando o Ensino Médio em escolas públicas ou como bolsista integral na rede privada e que podem comprovar estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal e/ou possuir renda familiar mensal inferior ou igual a 1,5 salário mínimo per capita.

3ª etapa da SASI

A UFVJM não realizará aplicação de provas para os candidatos inscritos na 3ª etapa. Conforme o edital, a universidade fará o aproveitamento das notas obtidas pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), do respectivo ano.

Portanto, somente as etapas 1 e 2 contarão com aplicação de provas e os interessados em participar da 3ª etapa deverão se inscrever no Enem 2023. O período de inscrição para o Enem 2023 foi de 5 a 16 de junho. Já a aplicação das provas acontecerão nos dias 5 e 12 de novembro de 2023.

1ª e 2ª etapas da SASI

A aplicação das provas da 1ª e da 2ª etapas está marcada para o dia 29 de outubro de 2023. De acordo com o cronograma, os candidatos poderão consultar os locais de prova a partir do dia 3 de outubro, data de divulgação do Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI), no site da universidade.

Tradicionalmente, as provas da SASI contam com 45 questões objetivas sobre conteúdos das disciplinas ministradas durante o Ensino Médio, com a seguinte composição:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias : Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol), Arte, e Educação Física.

: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol), Arte, e Educação Física. Matemática e suas Tecnologias : Matemática.

: Matemática. Ciências Humanas e suas Tecnologias : História e Geografia.

: História e Geografia. Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Biologia, Física e Química.

Resultado

De acordo com o cronograma, a divulgação das notas obtidas pelos estudantes nas 1ª e 2ª etapas está prevista para o dia 30 de março de 2024. Já o resultado da 3ª etapa deve sair em até 20 dias úteis após liberação do resultado do Enem 2023. Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o desempenho do exame está previsto para o dia 16 de janeiro.

Acesse os editais da SASI 2023 para mais detalhes.

