última chance para se inscrever NESTE estado

O estado do Espírito Santo oferece a CNH Social, para que pessoas de baixa renda tenham a oportunidade de obter a licença para dirigir. Sendo assim, o prazo final para inscrição na segunda fase do programa se encerra às 23:59 desta sexta-feira (28). Nesta etapa, estão sendo oferecidas 3,5 mil carteiras de habilitação de graça.

Essas vagas da CNH Social são destinadas aos motoristas em sua primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro). Além disso, o programa também oferece, para aqueles que já são habilitados, a adição de categoria A ou B e a mudança de categoria D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta).

Os resultados da seletiva serão divulgados no dia 7 de agosto. Aqueles que não forem selecionados terão uma segunda chance na chamada única de suplentes, que irá ocorrer no dia 11 de setembro.

Essa lista de suplentes da CNH Social tem como objetivo preencher as vagas dos inscritos que foram desclassificados na primeira lista. A desclassificação ocorre para aqueles que perderam os prazos estabelecidos nos processos de habilitação.

Quem pode obter a CNH de graça?

Primeiro, é importante destacar que nem todos os estados brasileiros oferecem o programa da CNH Social, Sendo assim, os estados que oferecem o programa são : Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Roraima. Além disso, as informações deste texto são referentes ao programa oferecido pelo governo do Espírito Santo, podendo haver variações para outros estados.

Confira a seguir os requisitos necessários para se obter a CNH Social no Espírito Santo:

Ter mais de 18 anos;

Saber ler e escrever;

Possuir CPF e Carteira de Identidade ou equivalente;

Comprovar domicílio ou residência no Estado do Espírito Santo;

Não estar judicialmente impedido de possuir a CNH;

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal com dados atualizados até 16 de junho de 2023;

Possuir renda familiar de até 02 (dois) salários mínimos;

Não possuir deficiência que impeça a obtenção da CNH de graça.



Como realizar a inscrição?

Como dito, as inscrições na CNH Social devem ser feitas na página do Detran até às 23:59 desta sexta-feira (28). Para isso, também é necessário estar ativo no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Os dados devem ser atualizados até o dia 16 de junho deste ano. Confira a seguir o passo a passo para realizar a inscrição:

Primeiro, acesse o site do Detran-ES;

Em seguida, insira as informações pessoais que serão solicitadas na página da CNH Social. Lembrando que os dados devem conferir com as informações presentes no CadÚnico;

Selecione a categoria desejada entre as seguintes opções: Primeira Habilitação categoria A (moto), Primeira Habilitação B (carro), Adição de categoria A (moto), Adição de Categoria B (carro), Mudança para Categoria D (ex.: van e ônibus) ou Mudança de Categoria E (ex.: caminhão e carreta). Após realizada a inscrição, não é possível alterar a categoria escolhida;

Pronto! A inscrição no programa da CNH Social do Espírito Santo está feita!

É importante destacar que o próprio candidato é o responsável por acompanhar todos os prazos referentes ao programa da CNH Social. Caso seja selecionado e não faça a matrícula, por exemplo, o cidadão fica impedido de participar das seleções do programa por três anos.