última semana de inscrição para prefeitura de Rio Branco

Mais um concurso Acre. Dessa vez, a prefeitura de Rio Branco anuncia que as inscrições estão chegando ao fim. O edital oferta 232 vagas.

Os interessados poderão se inscrever até às 23h59min do dia 20 de julho de 2023, pela internet, por meio do endereço eletrônico da Prefeitura de Rio Branco. Não haverá taxa de inscrição.

Vagas concurso Acre

Ao todo serão 232 vagas neste concurso Acre para diversos níveis de escolaridade. Confira as oportunidades abaixo:

Professor da Educação Especial – Mediador Zona Rural (Cr);

Professor da Educação Especial AEE – Zona Urbana (Cr);

Professor da Educação Especial Bilingue – zona urbana e rural (Cr);

Professor da Educação Especial – Libras Zona Urbana (Cr);

Professor do Ensino Fundamental -1.º ao 5.º ano Zona Rural (Cr);

Professor de Educação Física Zona Rural (1 vaga);

Professor de Educação Física Zona Urbana (4 vagas);

Professor da Educação Infantil – Creche (16 vagas);

Assistente Escolar Zona Urbana (73 vagas);

Assistente de Creche (95 vagas);

Merendeira Zona Urbana (40 vagas);

Merendeira Zona Rural (3 vagas).

Vale lembrar que os salários variam de R$ 1.500,00 a R$ 5.525,23, por jornada de trabalho de 25 a 40 horas por semana.

Como será a avaliação deste concurso Acre

O formato de avaliação será por meio de análise de títulos. A fase terá o total de 100 pontos e terá 20 pontos como pontuação mínima.



Os critérios deste concurso Acre que poderão ser usados como pontuação são:

Formação acadêmica: Diplomas de ensino médio, graduação e/ou de pós-graduação;

Qualificação e aperfeiçoamento profissional: Cursos de aperfeiçoamento ou capacitação;

Experiência na área de educação relacionada ao cargo pretendido: Deverão conter claramente a função exercida e as datas de início e término do período de serviço.

O resultado final deste concurso Acre está marcado para 23 de agosto no Diário Oficial do Acre e no portal da prefeitura do município.

O concurso público é uma das melhores portas de entrada para o mercado de trabalho. A Prefeitura de Salto, São Paulo, anuncia edital para nível superior.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 7 de agosto de 2023, exclusivamente pela internet, através do site da SHDias Consultoria e Assessoria, banca organizadora. A taxa custa R$ 55.

Vagas concurso público de Salto

A Prefeitura de Salto – SP neste concurso público oferta 14 vagas para nível superior nos seguintes cargos:

Assistente jurídico (CR),

Especialista em políticas públicas e festão governamental – ciência política (CR)

Médico nas especialidades de: cardiologista (1), cirurgião geral (1), clínico geral (1), dermatologista (1), estratégia de saúde da família (CR), endocrinologista (1), gastroenterologista (1), geriatra (CR), ginecologista (1), hematologista (CR), infectologista (1), mastologista (CR), neurologista (1), neurologista infantil (1), oncologista (1), pediatra (CR), pneumologista (1), psiquiatra (1), psiquiatra infantil (1) e urologista (CR).

Além dos benefícios deste concurso público como vale-transporte e cartão alimentação, os salários variam de R$ 4.730 a R$ 15.692,60.

Como serão as provas concurso público de Salto – SP?

A prova objetiva neste concurso público de Salto – SP será a única etapa de avaliação. Ao todo serão 40 questões divididas da seguinte forma:

10 questões de língua portuguesa;

30 de conhecimentos específicos.

Mais um edital saúde. Dessa vez, a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro anuncia abertura de um novo edital com 73 vagas para profissionais em diversas especialidades.

As inscrições devem ser feitas entre os dias 10 a 19 de julho de 2023 pela internet, mediante o preenchimento de Formulário Eletrônico.

Vagas edital saúde

Confira as oportunidades abaixo:

Hospital Maternidade Herculano Pinheiro : Médico Anestesiologista (1); Médico Pediatra (1); Médico Radiologia (1); Médico Neonatologia (1); Médico Nutrologia (1); Médico Obstetrícia (3);

: Médico Anestesiologista (1); Médico Pediatra (1); Médico Radiologia (1); Médico Neonatologia (1); Médico Nutrologia (1); Médico Obstetrícia (3); Hospital Municipal Miguel Couto : Médico Obstetrícia (1); Médico Anestesiologista (3); Médio Cirurgia Vascular (2); Médico Clínica Médica (2); Médico Intensivista Adulto (2);

: Médico Obstetrícia (1); Médico Anestesiologista (3); Médio Cirurgia Vascular (2); Médico Clínica Médica (2); Médico Intensivista Adulto (2); Hospital Nossa Senhora do Loreto : Médico Cirurgia Pediátrica (1); Médico Pediatria (1);

: Médico Cirurgia Pediátrica (1); Médico Pediatria (1); Hospital Álvaro Ramos : Médico Clínica Médica (1);

: Médico Clínica Médica (1); HMLJ/ Coordenação Materno Infantil Leila Diniz : Médico Obstetrícia (3);

: Médico Obstetrícia (3); Hospital Maternidade Fernando Magalhães : Médico Obstetrícia (1); Médico Pediatra (3); Médico Radiologia (1); Médico Anestesiologista (1); Médico Intensivista Adulto (1); Médico Neonatologista (3);

: Médico Obstetrícia (1); Médico Pediatra (3); Médico Radiologia (1); Médico Anestesiologista (1); Médico Intensivista Adulto (1); Médico Neonatologista (3); Hospital Municipal Salgado Filho : Médico Neurocirurgia (3); Médico Ortopedia e Traumatologia (3); Médico Radiologia (1); Médico Cirurgia Geral (1);

: Médico Neurocirurgia (3); Médico Ortopedia e Traumatologia (3); Médico Radiologia (1); Médico Cirurgia Geral (1); Hospital Municipal Raphael de Paulo Souza : Médico Clínica Médica (3);

: Médico Clínica Médica (3); Hospital Municipal Lourenço Jorge : Médico Radiologia (2);

: Médico Radiologia (2); Hospital Maternidade Alexandre Fleming : Médico Neonatologia (1); Médico Obstetrícia (1); Médico Radiologia (1); Médico Anestesiologista (3); Médico Cirurgia Pediátrica (1); Médico Medicina Preventiva e Social (1);

: Médico Neonatologia (1); Médico Obstetrícia (1); Médico Radiologia (1); Médico Anestesiologista (3); Médico Cirurgia Pediátrica (1); Médico Medicina Preventiva e Social (1); Hospital Municipal de Piedade : Médico Anestesiologista (2); Médico Clínica Médica (4);

: Médico Anestesiologista (2); Médico Clínica Médica (4); Hospital Maternidade Carmela Dutra : Médico Anestesiologista (1); Médico Neonatologia (3); Médico Obstetrícia (3); Médico Pediatra (1); Médico Radiologia (1);

: Médico Anestesiologista (1); Médico Neonatologia (3); Médico Obstetrícia (3); Médico Pediatra (1); Médico Radiologia (1); Hospital Municipal Jesus: Médico Anestesiologista (3).

Os aprovados serão contratados pelo prazo de um ano, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

A remuneração dos profissionais temporários vão de R$ 7.071,23 a R$ 8.097,20 e das vagas abertas pelo certame, 5% estão reservadas a candidatos portadores de deficiência e outros 20% a candidatos negros e índios.