última semana de inscrições; 2.000 vagas para soldados nível médio

Os interessados em concorrer a uma das vagas do concurso público da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro (PMERJ) ainda podem se inscrever.

O período de inscrições segue aberto até o dia 12 de julho, próxima quarta-feira, diretamente pelo site da banca responsável pelo certame, o IBADE.

O processo de seleção visa a contratação de 2.000 soldados, tanto do sexo feminino, quanto do masculino.

Quem pode se inscrever?

Para participar do concurso PMERJ é necessário que o candidato tenha nível médio completo. Fora isso, também é necessário que o candidato seja brasileiro, tenha idade mínima de 18 anos e máxima de 32.

Outro requisito importante é que o candidato tenha estatura mínima, descalço e descoberto, de:

60m para mulheres;

65m para homens;

Outros requisitos exigidos que constam no edital são:

Estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;

Ter boa conduta social, reputação e idoneidade ilibadas;

Se ex-integrante das Forças Armadas ou de Força Auxiliar, não ter sido demitido “ex officio” por ter sido declarado indigno para o oficialato ou com ele incompatível, excluído ou licenciado a bem da disciplina, salvo em caso de reabilitação.

Vagas e salários concurso PMERJ



Você também pode gostar:

Ao todo, a PMERJ oferece 2.000 vagas para contratação imediata para candidatos do sexo feminino e masculino, distribuídas da seguinte maneira:

Soldado masculino – 1.800 vagas;

Soldado feminino – 200 vagas;

O salário inicial oferecido pela PMERJ ao aluno do curso de formação é de R$ 2.956,41 mensais. Após o curso, o salário do soldado em inicio de carreira passa a ser de R$ 5.233,88.

Além da remuneração mensal, o candidato aprovado ainda tem direito aos seguintes benefícios:

Auxílio Transporte: R$ 100,00/mês.

GHP – Gratificação de Habilitação Profissional – 75% a 160% sobre o soldo (art. 18 da Lei 279/79, decreto 12.094/88, atualizada pela Lei 1.690/90), que varia conforme o curso realizado, se de formação, especialização ou aperfeiçoamento.

GRET – Gratificação Regime Especial Trabalho Bombeiro Militar – 122,5% a 192,5% sobre o soldo (art. 19 Lei 279/79, atualizada pela Lei 1.690/90, decreto 21.389/95 e Decreto 47.902/21).

GRAM – Gratificação de Risco de Atividade Militar – 62,50% sobre Soldo + diferença de Soldo + GHP + GRET (art. 10 da Lei 279/79, alterado pelo art. 37 da Lei 9.537/21).

Inscrições Concurso PMERJ

Os interessados em participar do concurso da PMERJ têm até a próxima quarta, dia 12 de julho de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do IBADE, banca organizadora do certame.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00.

Etapas concurso PMERJ

O concurso público para a PMERJ contará com as seguintes etapas:

1ª etapa: Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

de caráter eliminatório e classificatório; 2ª etapa: Prova Discursiva (redação), de caráter eliminatório e classificatório;

de caráter eliminatório e classificatório; 3ª etapa: Preenchimento do FIC e verificação dos requisitos para inscrição o Concurso Público , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; 4ª etapa: Exame Antropométrico , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; 5ª etapa: Teste de Aptidão Física , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; 6ª etapa: Exame Psicológico , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; 7ª etapa: Exame de Saúde , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; 8ª etapa: Exame Social e Toxicológico , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; 9ª etapa: Avaliação Documental, de caráter eliminatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 27 de agosto de 2023.

Os candidatos serão avaliados por meio de 50 questões de múltipla escolha sobre os seguintes temas:

Língua Portuguesa: 10 questões;

Matemática Básica: 10 questões;

Noções de Direitos Humanos: 10 questões;

Noções de Direito Administrativo e Legislação Aplicada à PMERJ: 10 questões;

Noções de Direito Penal e Processo Penal: 10 questões.

A prova discursiva está prevista para o dia 29 de outubro e exigirá dos candidatos a escrita de uma redação.

Para ser considerado aprovado no certame, o candidato deverá obter 60% de aproveitamento na prova objetiva e alcançar, no mínimo, 50 pontos na prova discursiva, além de não poder zerar em nenhuma disciplina.

A classificação definitiva dos candidatos aprovados nas duas primeiras etapas está prevista para o dia 17 de janeiro de 2024.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações sobre o concurso PMERJ.