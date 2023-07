última semana de inscrições com vagas para todo o país

Veja como se inscrever no processo seletivo da Fundação Nacional dos Povos Indígenas

A FUNAI (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) anuncia que as inscrições estão abertas para o edital de processo seletivo simplificado com oportunidades para todas as regiões do Brasil.

Os interessados em concorrer a uma das vagas do poderão se inscrever até o dia 28 de julho de 2023, no endereço eletrônico da Universidade de Patativa.

Os candidatos deverão realizar um cadastro no portal e depois preencher o formulário na área de “concursos”.

Vagas FUNAI

As vagas são destinadas para todo o Brasil e engloba estudantes desde o ensino médio regular até outras áreas como:

cursos técnicos em administração, informática, agropecuária, meio ambiente, redes de computadores, secretariado, contabilidade e técnico em recursos humanos.

Já os alunos de nível superior, as áreas ofertadas são:

áreas de administração, gestão pública, recursos humanos, secretariado executivo, redes de computadores, direito, geografia, letras, gestão ambiental, serviço social, análise de sistemas ou sistemas de informação, antropologia, arquitetura e urbanismo, arquivologia, biblioteconomia, ciências da computação, ciências ambientais, ciências contábeis, ciências sociais ou sociologia, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia florestal, geodésia/cartografia, jornalismo, psicologia, design de ambientes, museologia, história, contabilidade e pedagogia.

Vale lembrar que 10% das vagas oferecidas no processo seletivo Funai serão reservadas para pessoas com deficiência, e 30% das vagas serão reservadas para candidatos que se autodeclararem negros ou pardos.