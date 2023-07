último dia de inscrição das vagas com salários acima de R$ 20 mil

Nível fundamental: R$ 56

Nível médio e técnico: R$ 74

Nível superior: R$ 92

Vagas concurso SP

São 4.311 vagas nos seguintes cargos:

Nível fundamental

agente de manutenção – armador;

agente de manutenção – carpinteiro;

agente de manutenção – eletricista;

agente de manutenção – encanador;

agente de manutenção – marceneiro;

agente de manutenção – pedreiro;

agente de manutenção – pintor;

agente de manutenção – soldador;

agente de manutenção de veículos;

agente de serviços de alimentação;

agente operacional;

almoxarife;

condutor de veículos; e

operador de máquinas pesadas.

Nível médio

auxiliar de farmácia; e

cuidador social.

Nível técnico

Nível superior

analista de Tecnologia da Informação e Comunicação;

assistente social;

auditor;

bibliotecário;

contador;

enfermeiro;

engenheiro elétrico;

fiscal municipal;

fonoaudiólogo;

médico em diversas especialidades;

médico veterinário;

odontólogo em diversas áreas;

psicólogo;

terapeuta ocupacional; e

turismólogo.

Do quantitativo apresentado 215 são para contratação imediata e 4.096 para formação de cadastro de reserva. Os salários vão de R$ 2.013 a R$ 6.981, a depender do cargo escolhido pelo candidato.

Como serão as provas do concurso SP?

As datas das provas variam de acordo com os cargos. A aplicação está marcada nos dias 8 e 29 de outubro. As provas serão aplicadas em dias e horários diferentes, conforme os blocos a seguir:

Bloco A: agente de manutenção (armador, carpinteiro, pedreiro, pintor), agente operacional, almoxarife, auditor, condutor de veículos e técnico de enfermagem.

Bloco B: agente de manutenção (eletricista, encanador, marceneiro, soldador), agente de manutenção de veículos, agente de serviços de alimentação, contador, cuidador social e operador de máquinas pesadas.

Bloco C: fiscal municipal.

Bloco D: analista de Tecnologia da informação e Comunicação, assistente social, auxiliar de farmácia, bibliotecário, enfermeiro, engenheiro elétrico, fonoaudiólogo, médico (em todas as especialidades), médico veterinário, odontólogo (em todas as áreas), psicólogo, terapeuta ocupacional e turismólogo.

A prova objetiva será composta por questões de conhecimentos gerais e específicos. Para os cargos de condutor de veículos e operador de máquinas pesadas, também haverá uma prova prática.