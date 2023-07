último dia de inscrição para 215 vagas

O concurso TJ AL ( Tribunal de Justiça do Alagoas) informa que nesta terça-feira, 04 de julho, é o último dia para se inscrever nas 215 vagas do edital para remoção e provimento.

As oportunidades são para Outorga de Delegações de Notas e de Registro. Os interessados deverão se inscrever através do site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), banca organizadora. A taxa de inscrição é R$ 200.

Ingresso e remoção concurso TJ AL

Para ingressar é preciso cumprir os requisitos: certificado de conclusão do curso de bacharel em direito ou certidão do exercício, por dez anos, completados até a data da inscrição, de função em serviço notarial ou de registro.

Para o processo de remoção é necessário: apresentar certidão de que cumpre o requisito previsto no artigo17 da Lei Federal nº 8.935/94 e que exerce a titularidade de delegação no Estado de Alagoas há pelo menos dois anos.

Provas concurso TJ AL

O concurso vai acontecer nestas etapas:

prova objetiva de seleção, de caráter eliminatório; prova escrita e prática, de caráter eliminatório e classificatório; prova oral, de caráter eliminatório e classificatório; e exame de títulos, de caráter classificatório.

A fase objetiva do concurso TJ AL será de múltipla escolha sobre os conteúdos programáticos informados no edital. No que se refere às disciplinas são:

Registros Públicos, Notas e Protesto, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Empresarial e Conhecimentos Gerais.



As provas do concurso TJ AL serão aplicadas em Alagoas em prazos que ainda serão especificados em momento oportuno.

Confira o edital aqui

Outros concursos TJ

O concurso TJ RR ( Tribunal de Justiça de Roraima) tem promessa para sair ainda em 2023. Sendo assim, tudo indica que os trâmites não vão demorar de acontecer.

O primeiro encontro da comissão aconteceu na última terça-feira, 27 de junho. Na ocasião, foram discutidos assuntos relacionados ao edital. O número de vagas, por exemplo, ainda será discutido.

Contudo, a comissão foi formada desde maio. O grupo será responsável pelo andamento do edital, assim como escolha da banca. A empresa, por sua vez, vai receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção.

Apesar de ainda não haver maiores informações a respeito do quantitativo de vagas ou os cargos a serem ofertados, sabe-se que o edital disponibilizará vagas de nível médio e superior como escolaridade.

Sobre os cargos vagos, o tribunal conta com 88 cargos, sendo que 38 para analistas, 33 para técnicos e 17 para auxiliares.

A comissão do concurso TJ RR estava formada desde 2016, contudo, os trâmites do concurso não tiveram continuidade. Agora, o certame voltou a ser falado e uma nova portaria foi publicada no dia 04 de maio, quarta-feira.

Quando aconteceu o último concurso TJ RR?

O último concurso TJ RR teve a banca Cespe como empresa e aconteceu em 2012. Ao todo foram 22 vagas para os cargos de analista (especialidades), técnico e auxiliar administrativo.

As provas do concurso TJ RR foram divididas entre conhecimentos básicos e específicos sendo prova objetiva para níveis fundamental e médio e prova objeitva e discursiva para superior.

Quanto aos salários, atualmente, os servidores do TJ RR recebem o salário inicial de R$ 4.132,82 para técnicos e R$ 8.265,50 para analistas.

Edital concurso TJ

O concurso TJ GO ( Tribunal de Justiça de Goiás) avançou mais uma etapa rumo ao edital. Além de escolher a banca, as fases do certame foram divulgadas.

A FGV foi a banca escolhida para comandar a seleção. A empresa vai receber as inscrições e viabilizar as etapas do certame.

Fases concurso TJ GO

A banca anunciou que o concurso vai acontecer mediante estas fases:

provas objetivas, provas escritas; sindicância da vida pregressa e investigação social, exame de sanidade física e mental e exame psicotécnico; prova oral; e avaliação de títulos

É importante pontuar que a banca não será responsável por todas as fases, isto é, a FGV ficará à frente das provas objetivas e escritas.

Já a terceira fase será realizada em colaboração com as equipes da banca e do tribunal, assim como a comissão examinadora do TJ GO encarregada de aplicar as provas da quarta fase, de caráter oral. Contudo, a prova de títulos também será de responsabilidade da banca.

O desembargador Carlos França, presidente do órgão, defendeu esta ação será uma forma de acelerar o andamento do concurso e pontuou:

“Pela experiência que tivemos no 57º concurso para provimento de cargo de juiz substituto, embora realizado com todo êxito e competência pela Comissão de Seleção e Treinamento e Comissão Examinadora, percebemos que a concentração dos atos de organização e realização do certame naquelas Comissões acabava sobrecarregando e sacrificando seus componentes, os quais já atuam em diversas atividades jurisdicionais do Tribunal. Além disso, o modelo demandava a atuação administrativa do TJGO em uma série de contratações derivadas”.