último dia de inscrição para mais de 100 vagas

O concurso Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) anuncia que as inscrições estão chegando ao fim para 121 vagas.

Os interessados poderão se inscrever até hoje, 06 de julho, por meio do site da organizadora FAU. A taxa varia a depender do cargo, sendo de:

NÍVEL MÉDIO – R$ 100,00

NÍVEL SUPERIOR R$ – 150,00

Vagas concurso Unioeste

Ao todo são 121 vagas para atuação nos seguintes campis: Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo. A jornada de trabalho será 40 horas semanais sob regime Estatutário.

Confira tabela com remunerações dos cargos do concurso Unioeste:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Técnico em Anatomia e Necrópsia 02 R$ 1.521,10+

R$ 209,92 * Técnico em Laboratório 12 R$ 2.343,04 Técnico em Laboratório nas áreas de Eletromecânica, Eletrotécnica, Eletricidade, Eletroeletrônica ou Eletrônica 03 R$ 2.343,04 Química, Análises Químicas ou Análises Clínicas 03 R$ 2.343,04 Mecânica, Fabricação Mecânica ou Eletromecânica 01 R$ 2.343,04 Química 03 R$ 2.343,04 Técnico Administrativo 46 R$ 1.521,10

R$ 209,92 * Técnico em Radiologia 01 R$ 2.343,04 Administrador 05 R$ 3.574,57 Advogado 05 R$ 3.574,57 Analista de Informática 04 R$ 3.574,57 Analista de Informática – Desenvolvimento de Sistemas 02 R$ 3.574,57 Analista de Informática – Redes e Infraestruturas 01 R$ 3.574,57 Assistente Social 01 R$ 3.574,57 Bibliotecário 02 R$ 3.574,57 Comunicador Social 01 R$ 3.574,57 Contador 07 R$ 3.574,57 Enfermeiro 01 R$ 3.574,57 Engenheiro Civil 02 R$ 3.574,57 Engenheiro Agrônomo 01 R$ 3.574,57 Tradutor-Intérprete de Libras 03 R$ 3.574,57

(graduado)

R$ 5.400,29

(especialista) Médico Veterinário 02 R$ 3.574,57 Nutricionista 01 R$ 3.574,57 Psicólogo 06 R$ 3.574,57 Pedagogo 04 R$ 3.574,57 Químico 02 R$ 3.574,57

Como serão as provas do concurso Unioeste?

A fase objetiva está prevista para 20 de agosto e contará com 40 questões divididas entre conhecimentos gerais e específicos.

Vale lembrar que para todas as funções será realizada ainda a etapa de Análise de Títulos e Avaliação de Experiência Profissional. Já para os cargos de nível médio/técnico e superior – Intérprete de Libras, com previsão de ocorrer no dia 24 de setembro de 2023.



As etapas do concurso Unioeste:

1ª etapa – Prova Teórica Objetiva de caráter eliminatório e classificatório, para todas as funções;

2ª etapa – Prova Prática de caráter classificatório e eliminatório, para funções definidas (nível Médio/Superior)

Clique aqui e acesse o edital completo

Certames previstos no Paraná

O concurso PM PR ( Polícia Militar do Paraná) pode acontecer em breve. Isso porque, além da necessidade de recomposição dos profissionais, o certame já foi autorizado.

O aval foi concedido pelo governador do estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, prevê a oferta de 230 vagas para o cargo de Soldado da Polícia Militar, além de outras 130 vagas para Soldados do Corpo de Bombeiros.

Quem pode participar do concurso PM PR?

As regras sobre participação do concurso PM PR constam nos requisitos do edital. Como o documento ainda não foi liberado, levando em conta os editais anteriores, o candidato para se inscrever precisa ter:

Idade máxima de 30 anos na data do primeiro dia de inscrição;

Nível médio de escolaridade;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão para Dirigir, categoria “B”, no mínimo;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

Quando aconteceu o último concurso PM PR?

Antes de mais nada, o último edital PM PR aconteceu em 2020 e foram ofertadas 2 mil vagas para Soldado Policial Militar e 400 vagas para Soldado Bombeiro Militar.

O certame teve etapa objetiva e discursiva e as disciplinas:

Português;

Raciocínio Matemático;

Geografia;

História;

Informática;

Legislação;

Redação.

Quanto aos salários, os aprovados no certame receberam salário inicial no valor de R$4.263,67 (valor após o curso de formação).

Concursos federais com vagas previstas no Paraná

Os órgãos com vagas para nível médio e que já foram autorizados e solicitados junto ao Governo Federal são:

Funai (já autorizado para o provimento de 502 vagas): Do total autorizado, as vagas para nível médio são 152 para o cargo de Agente em Indigenismo. O salário inicial é de R$ 5.975.

Do total autorizado, as vagas para nível médio são 152 para o cargo de Agente em Indigenismo. O salário inicial é de R$ 5.975. Ministério da Fazenda: Até o momento serão 60 vagas para Assistente Técnico-Administrativo. O salário inicial será de R$ 4.537,20

Até o momento serão 60 vagas para Assistente Técnico-Administrativo. O salário inicial será de R$ 4.537,20 IBGE: As vagas para nível médio é para carreira de Técnicos com um total de1.848 vagas. O Salário inicial é de R$ 5.866,67.

As vagas para nível médio é para carreira de Técnicos com um total de1.848 vagas. O Salário inicial é de R$ 5.866,67. PF Administrativo: As oportunidades são para Agente Administrativo com um total de 559 vagas. O Salário inicial é de R$ 5.173,31

As oportunidades são para Agente Administrativo com um total de 559 vagas. O Salário inicial é de R$ 5.173,31 PRF Administrativo: Ao todo são 219 vagas para Agente Administrativo. As remunerações iniciais são de: R$ 5.173,31

Ao todo são 219 vagas para Agente Administrativo. As remunerações iniciais são de: R$ 5.173,31 CVM: O cargo é de Agente Executivo com um total de 93 vagas. O salário inicial é de R$ 7.837,07

O cargo é de Agente Executivo com um total de 93 vagas. O salário inicial é de R$ 7.837,07 ANTT: A carreira é para Técnico com um total de 200 vagas. O Salário inicial é de R$ 5.674,15

A carreira é para Técnico com um total de 200 vagas. O Salário inicial é de R$ 5.674,15 ANAC: As vagas são para Técnico com um total de 50 vagas com salário inicial: R$ 5.674,15.

As vagas são para Técnico com um total de 50 vagas com salário inicial: R$ 5.674,15. Ancine: As vagas para nível médio são divididas na seguinte carreira: Técnico em Regulação: 7 vagas. Salário inicial: R$ 8.053,32 Técnico Administrativo: 10 vagas Salário inicial: R$ 7.648,17.

As vagas para nível médio são divididas na seguinte carreira: ANM: As oportunidades são para os seguintes cargos: Técnico em Atividades de Mineração: 224 vagas Salário inicial: R$ 5.643,11 Técnico Administrativo: 134 vagas Salário inicial: R$ 3.875,13

As oportunidades são para os seguintes cargos: