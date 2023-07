último dia de inscrição para quase 1,9 mil vagas

O concurso FHEMIG (Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais) anuncia que as inscrições estão chegando ao fim.

Os interessados têm até esta terça-feira, 25 de julho, para se inscreverem, no site da banca organizadora, FGV. As taxas variam conforme o cargo desejado, sendo:

Analista de Gestão e Assistência à Saúde – AGAS: R$ 100,00;

Médico – MED: R$ 135,00;

Profissionais de Enfermagem – PENF II: R$ 75,00;

Profissionais de Enfermagem – PENF IV e VI: R$ 100,00;

Técnico Operacional da Saúde – TOS: R$ 75,00

Vagas concurso FHEMIG

Confira os cargos de acordo com a vagas:

Carreiras Vagas Salários Analista de Gestão e Assistência à Saúde 319 + CR R$ 2.911,99 a R$ 5.573,05 Médico 557 + CR R$ 6.385,13 a R$ 11.982,14 Profissional de Enfermagem 741 + CR R$ 1.533,52 a R$ 5.573,05 Técnico Operacional da Saúde 205 + CR R$ 1.455,58 a R$ 1.871,05

Como serão as provas do concurso FHEMIG?

A fase objetiva do concurso FHEMIG está marcada para o dia 17 de setembro e será composta de 40 a 45 questões do tipo múltipla escolha, com cinco (5) alternativas cada, sendo uma única a correta, totalizando 60 pontos.

Confira as disciplinas de acordo com o cargo:

Analista de Gestão e Assistência à Saúde e Profissional de Enfermagem

Língua Portuguesa – 10 questões (peso 01)

Raciocínio Lógico – 5 questões (peso 01)

Atualidades – 5 questões (peso 01)

Legislação Específica – 10 questões (peso 01)

Conhecimentos Específicos – 15 questões (peso 02)

Profissional de Enfermagem e Técnico Operacional da Saúde

Língua Portuguesa – 10 questões (peso 01)

Raciocínio Lógico – 05 questões (peso 01)

Informática Básica – 05 questões (peso 01)

Legislação Específica – 05 questões (peso 02)

Conhecimentos Específicos – 15 questões (peso 02)Segundo o edital, para ser aprovado na etapa o candidato que obtiver, no mínimo, 50% dos pontos totais e não obtiver nota zero em nenhuma disciplina.



Etapa discursiva

A etapa discursiva será para os seguintes cargos: Analista de Gestão e Assistência à Saúde, Médico e Profissional de Enfermagem.

Para ser aprovado no concurso FHEMIG é preciso:

a) obtiver nota igual ou superior a 10 pontos, numa escala de 0 a 20 no total;

b) obtiver nota diferente de 0 em cada uma das duas questões.

A etapa consistirá de uma (1) redação que deverá ser redigida em gênero dissertativo-argumentativo, com número mínimo de 20 e máximo de 30 linhas, valendo 40 pontos e será para o Profissional de Enfermagem e Técnico Operacional da Saúde.

A avaliação de títulos é de caráter classificatório e a pontuação depende da titulação apresentada pelos candidatos por meio dos documentos.

Outros concursos MG

O concurso UFV (Universidade Federal de Viçosa) anuncia que as inscrições estão abertas para carreira técnico-administrativa.

Os interessados poderão realizar o cadastro até o dia 17 de agosto de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Consulplan, organizador do processo de seleção.

Vale lembrar que a taxa de inscrição é R$ 100.

Vagas concurso UFV

Ao todo serão 07 vagas para assistente em administração. Para se inscrever é preciso ter médio completo profissionalizante ou médio completo com experiência de 12 meses. A jornada de trabalho é 40 horas e o salário inicial é de R$ 2.667,19.

Os aprovados ainda receberão auxílio como:

auxílio-alimentação, auxílio-saúde e auxílio-transporte.

Atribuições concurso UFV

Entre as atividades do cargo serão:

orientar a execução dos trabalhos ou atividades do setor;

manter-se esclarecido e atualizado sobre a aplicação de leis, normas e regulamentos, referentes à administração geral e específica, bem como prestar informações e orientações no âmbito da instituição;

assistir a chefia no levantamento e distribuição dos serviços administrativos da unidade;

executar atividades de complexidade mediana, tais como o estudo e análise de processo de interesse geral ou específico do setor, bem como acompanhar sua tramitação;

participar na elaboração de projetos referentes à melhoria dos serviços do setor ou da Instituição;

redigir atos administrativos e documentos da unidade. Entre outras.

Com serão as provas do concurso UFV?

As provas serão realizadas com o total de 50 questões. O certame terá etapa única. A fase objetiva será dividida entre estas disciplinas:

20 questões de língua portuguesa (peso 1); e

30 questões de informática (peso 3).